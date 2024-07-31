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В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС
В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr со РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T07:24
2024-07-31T07:24
2024-07-31T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости. В КСИР также проинформировали, что в настоящее время ведется расследование произошедшего. Движение ХАМАС также подтвердило гибель Хании, возложив вину за налет на Израиль. Официальной реакции Тель-Авива пока не последовало. Исмаил Хания Родился в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по специальности "литература". В 1989 году был арестован и после трех лет содержания в тюрьме был выслан в южный Ливан. В 1990 году вернулся в Газу и был назначен деканом Исламского университета. После освобождения из тюрьмы основателя движения ХАМАС шейха Ясина в 1997 году стал его секретарем. В 2006 возглавил официальное однопартийное правительство Палестины. В 2007 году после роспуска кабинета Махмудом Аббасом Хания заявил о незаконности этого решения и продолжал руководить правительством, состоявшим из членов ХАМАС, до 2014 года. В 2014-2017 гг. оставался лидером организации в секторе Газа, пока его не сменил Яхья Синвар. С 2017 года - глава политического бюро ХАМАС.
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палестина, хамас, исмаил хания, израиль, в мире, новости
В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в Иране
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.
"Сегодня утром (31 июля – ред.) в Тегеране был нанесен удар по резиденции главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании. В результате этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть", - говорится в заявлении.
В КСИР также проинформировали, что в настоящее время ведется расследование произошедшего.
Движение ХАМАС также подтвердило гибель Хании, возложив вину за налет на Израиль. Официальной реакции Тель-Авива пока не последовало.
Исмаил Хания Родился в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по специальности "литература". В 1989 году был арестован и после трех лет содержания в тюрьме был выслан в южный Ливан. В 1990 году вернулся в Газу и был назначен деканом Исламского университета.
После освобождения из тюрьмы основателя движения ХАМАС шейха Ясина в 1997 году стал его секретарем. В 2006 возглавил официальное однопартийное правительство Палестины. В 2007 году после роспуска кабинета Махмудом Аббасом Хания заявил о незаконности этого решения и продолжал руководить правительством, состоявшим из членов ХАМАС, до 2014 года. В 2014-2017 гг. оставался лидером организации в секторе Газа, пока его не сменил Яхья Синвар. С 2017 года - глава политического бюро ХАМАС.