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В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС

В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr со РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T07:24

2024-07-31T07:24

2024-07-31T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости. В КСИР также проинформировали, что в настоящее время ведется расследование произошедшего. Движение ХАМАС также подтвердило гибель Хании, возложив вину за налет на Израиль. Официальной реакции Тель-Авива пока не последовало. Исмаил Хания Родился в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по специальности "литература". В 1989 году был арестован и после трех лет содержания в тюрьме был выслан в южный Ливан. В 1990 году вернулся в Газу и был назначен деканом Исламского университета. После освобождения из тюрьмы основателя движения ХАМАС шейха Ясина в 1997 году стал его секретарем. В 2006 возглавил официальное однопартийное правительство Палестины. В 2007 году после роспуска кабинета Махмудом Аббасом Хания заявил о незаконности этого решения и продолжал руководить правительством, состоявшим из членов ХАМАС, до 2014 года. В 2014-2017 гг. оставался лидером организации в секторе Газа, пока его не сменил Яхья Синвар. С 2017 года - глава политического бюро ХАМАС.

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палестина, хамас, исмаил хания, израиль, в мире, новости