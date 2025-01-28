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Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах
Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах
Говорить о том, что украинский запрет на переговоры был введен, когда российские военные встали под Киев, совершенно некорректно. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T21:19
2025-01-28T21:20
владимир путин (политик)
россия
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переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Говорить о том, что украинский запрет на переговоры был введен, когда российские военные встали под Киев, совершенно некорректно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В частности, российский лидер напомнил, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а стамбульские соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. При этом указ о запрете переговоров с РФ Владимир Зеленский подписал в конце сентября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.До того, как проект стамбульских соглашений был согласован, некоторые европейские лидеры, по словам Путина, в разговорах с ним по телефону сказали о том, что "невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска", и поэтому нужно, чтобы Россия отвела войска от Киева."Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен - так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – ред.) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева", - добавил президент РФ.Владимир Зеленский 25 января заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств. По его словам, указ был подписан, когда российские войска якобы находились под Киевом.С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, новости сво, владимир зеленский, политика, переговоры, новости
Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах

Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о запрете на переговоры с Россией

21:19 28.01.2025 (обновлено: 21:20 28.01.2025)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Говорить о том, что украинский запрет на переговоры был введен, когда российские военные встали под Киев, совершенно некорректно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские военные встали под Киев, совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам так пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество минимум некорректно. Это лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело", - сказал Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
В частности, российский лидер напомнил, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а стамбульские соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. При этом указ о запрете переговоров с РФ Владимир Зеленский подписал в конце сентября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.
До того, как проект стамбульских соглашений был согласован, некоторые европейские лидеры, по словам Путина, в разговорах с ним по телефону сказали о том, что "невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска", и поэтому нужно, чтобы Россия отвела войска от Киева.
"Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен - так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – ред.) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева", - добавил президент РФ.
Владимир Зеленский 25 января заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств. По его словам, указ был подписан, когда российские войска якобы находились под Киевом.
С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.
Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
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Владимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
25 января, 20:14
Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОВладимир ЗеленскийПолитикаПереговорыНовости
 
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