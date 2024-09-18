https://crimea.ria.ru/20240918/chto-izmenit-na-blizhnem-vostoke-ataka-peydzherov-v-livane-1140434952.html
Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане
Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане
Кампания по подрыву пейджеров в Ливане стала одной из самых массовых кибератак в истории. Она была хорошо спланирована, поскольку точные копии тайваньских... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T14:20
2024-09-18T14:20
2024-09-18T14:20
эксклюзивы риа новости крым
мнения
алексей анпилогов
в мире
ближний восток
ливан
израиль
новости
детонация пейджеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140435136_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3de05527132f8eb5b13841568927e9cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Кампания по подрыву пейджеров в Ливане стала одной из самых массовых кибератак в истории. Она была хорошо спланирована, поскольку точные копии тайваньских пейджеров произвели где-то в промышленном масштабе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Это показывает, что для осуществления этого террористического акта были задействованы очень серьезные организационные ресурсы, которые позволили сымитировать внешний вид и функционал электронного устройства. При этом оно было дополнено компонентами, которые обеспечили его подрыв в нужный момент."Скорее всего, это была взрывчатка, которая приводилась в действие специальным сигналом, или устройство приводилось в нештатное состояние путем нагрева, - полагает Анпилогов. - Была ли это терморазлагаемая взрывчатка, либо там был специализированный взрыватель – установит экспертиза".Атака, заметил эксперт, имела очень неизбирательный характер. Среди тысяч пострадавших были дети и женщины, а также просто люди, оказавшиеся рядом. Трудно вообще предугадать, где и у кого мог оказаться пейджер в момент подачи сигнала, добавил он.По мнению Анпилогова, следствием такого удара неизбежно станет дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке.Открытым остается только вопрос, какой путь изберет руководство Ливана – военный или тоже перейдет к террористической практике. Но в ближайшее время стоит ожидать новых ударов движения по территории Израиля, уверен эксперт.В результате массовой детонации пейджеров в Ливане 17 сентября были ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Министр информации республики Зияд Макари заявил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля. В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль.В российском МИДе заявили, что ситуация требует тщательного международного расследования и оценки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем ВостокеЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСКонфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
ближний восток
ливан
израиль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140435136_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c4d1a9a0cb1efa19903965a3f9b3c4f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, алексей анпилогов, в мире, ближний восток, ливан, израиль, новости, детонация пейджеров
Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане
"Атака пейджеров" приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Кампания по подрыву пейджеров в Ливане
стала одной из самых массовых кибератак в истории. Она была хорошо спланирована, поскольку точные копии тайваньских пейджеров произвели где-то в промышленном масштабе. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
"Это одна из самых массовых кибератак, причем она была детально спланирована и хорошо организована. Фактически была подменена крупная партия пейджеров, причем это было сделано явно не в кустарных условиях. Тайваньская компания заявляет, что эта партия не производилась на ее предприятиях", - сказал он.
Это показывает, что для осуществления этого террористического акта были задействованы очень серьезные организационные ресурсы, которые позволили сымитировать внешний вид и функционал электронного устройства. При этом оно было дополнено компонентами, которые обеспечили его подрыв в нужный момент.
"Скорее всего, это была взрывчатка, которая приводилась в действие специальным сигналом, или устройство приводилось в нештатное состояние путем нагрева, - полагает Анпилогов. - Была ли это терморазлагаемая взрывчатка, либо там был специализированный взрыватель – установит экспертиза".
Атака, заметил эксперт, имела очень неизбирательный характер. Среди тысяч пострадавших были дети и женщины, а также просто люди, оказавшиеся рядом. Трудно вообще предугадать, где и у кого мог оказаться пейджер в момент подачи сигнала, добавил он.
По мнению Анпилогова, следствием такого удара неизбежно станет дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
"Потому что в очередной раз мяч оказался на стороне "Хезболлы". И эта шиитская военизированная организация оказалась в ситуации, когда нужно отвечать, и отвечать не какими-то дипломатическими переговорами. Потому что израильская сторона даже не ставит вопрос иначе, как только о самороспуске и самоуничтожении "Хезболлы", - рассуждает политолог.
Открытым остается только вопрос, какой путь изберет руководство Ливана – военный или тоже перейдет к террористической практике. Но в ближайшее время стоит ожидать новых ударов движения по территории Израиля, уверен эксперт.
В результате массовой детонации пейджеров
в Ливане 17 сентября были ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Министр информации республики Зияд Макари заявил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля. В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль.
В российском МИДе заявили
, что ситуация требует тщательного международного расследования и оценки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: