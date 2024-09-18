https://crimea.ria.ru/20240918/chto-izmenit-na-blizhnem-vostoke-ataka-peydzherov-v-livane-1140434952.html

Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане

Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане

Кампания по подрыву пейджеров в Ливане стала одной из самых массовых кибератак в истории. Она была хорошо спланирована, поскольку точные копии тайваньских... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T14:20

2024-09-18T14:20

2024-09-18T14:20

эксклюзивы риа новости крым

мнения

алексей анпилогов

в мире

ближний восток

ливан

израиль

новости

детонация пейджеров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140435136_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3de05527132f8eb5b13841568927e9cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Кампания по подрыву пейджеров в Ливане стала одной из самых массовых кибератак в истории. Она была хорошо спланирована, поскольку точные копии тайваньских пейджеров произвели где-то в промышленном масштабе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Это показывает, что для осуществления этого террористического акта были задействованы очень серьезные организационные ресурсы, которые позволили сымитировать внешний вид и функционал электронного устройства. При этом оно было дополнено компонентами, которые обеспечили его подрыв в нужный момент."Скорее всего, это была взрывчатка, которая приводилась в действие специальным сигналом, или устройство приводилось в нештатное состояние путем нагрева, - полагает Анпилогов. - Была ли это терморазлагаемая взрывчатка, либо там был специализированный взрыватель – установит экспертиза".Атака, заметил эксперт, имела очень неизбирательный характер. Среди тысяч пострадавших были дети и женщины, а также просто люди, оказавшиеся рядом. Трудно вообще предугадать, где и у кого мог оказаться пейджер в момент подачи сигнала, добавил он.По мнению Анпилогова, следствием такого удара неизбежно станет дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке.Открытым остается только вопрос, какой путь изберет руководство Ливана – военный или тоже перейдет к террористической практике. Но в ближайшее время стоит ожидать новых ударов движения по территории Израиля, уверен эксперт.В результате массовой детонации пейджеров в Ливане 17 сентября были ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Министр информации республики Зияд Макари заявил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля. В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль.В российском МИДе заявили, что ситуация требует тщательного международного расследования и оценки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем ВостокеЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСКонфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны

ближний восток

ливан

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей анпилогов, в мире, ближний восток, ливан, израиль, новости, детонация пейджеров