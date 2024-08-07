https://crimea.ria.ru/20240807/udar-vozmezdiya-ot-irana-vozmozhna-li-bolshaya-voyna-na-blizhnem-vostoke-1139409224.html

"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 07.08.2024

"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

Иран не может не ответить Израилю на убийство главы политбюро Хамас Исмаила Хании, однако возмездие будет таковым, чтобы не спровоцировать большую войну на... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T06:31

2024-08-07T06:31

2024-08-07T06:31

иран

радио "спутник в крыму"

мнения

израиль

ближний восток

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Иран не может не ответить Израилю на убийство главы политбюро Хамас Исмаила Хании, однако возмездие будет таковым, чтобы не спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин.По словам Ирхина, в случае прямого и крупномасштабного военного столкновения с Израилем и его союзниками военно-техническое преимущество будет не на стороне исламской республики, и руководство страны это осознает. Модель реализации национальных интересов Ирана через его союзников и прокси более выгодна Тегерану, чем прямой вооруженный конфликт, считает политолог.Израиль в свою очередь, наоборот, реализует наступательную военно-политическую линию, точечно уничтожая лидеров антиизраильских движений и группировок, указал аналитик. Тель-Авив, находящийся "в удушении" внутри исламского мира, навязывает более резкое обострение и эскалацию, выводя Иран на решающие сражения с расчетом их выиграть.Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболла" Фуада Шокра.Иран, ХАМАС и "Хезболлах" обвинили Израиль в убийстве Хании. В Корпусе стражей исламской революции пообещали месть Ирана, которая будет осуществлена "в соответствующее время, соответствующем месте и соответствующим образом".Вечером 5 августа СМИ сообщили об ударе по авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, где размещаются военнослужащие США. В Пентагоне эту информацию подтвердили, заявив, что в результате атаки получили ранения несколько американских военнослужащих.Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом сошлись во мнении, что удар по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке является опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и демонстрирует дестабилизирующую роль Ирана в регионе, сообщила пресс-служба Пентагона.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство ХанииЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль

иран

израиль

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, мнения, израиль, ближний восток, политика, в мире