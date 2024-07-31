https://crimea.ria.ru/20240731/eskalatsiya-na-blizhnem-vostoke-mozhno-li-ostanovit-izrail--politolog-1139266048.html
Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог
Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог
В борьбе за ресурсы, морские пути и власть в этой части мира коллективный Запад во главе с США руками Израиля толкает Ближний и Средний Восток к... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T19:33
2024-07-31T19:33
2024-07-31T19:33
новости
радио "спутник в крыму"
израиль
хамас
корпус стражей исламской революции (ксир)
в мире
мнения
александр ирхин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В борьбе за ресурсы, морские пути и власть в этой части мира коллективный Запад во главе с США руками Израиля толкает Ближний и Средний Восток к макрорегиональной войне, пользуясь тем, что противоречия здесь накопились значительные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.Утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Вину за налет возложили на Израиль. Произошедшее доказывает, что горячая фаза конфликта Израиля против всех в регионе активно провоцируется с использованием внешних сил, считает Ирхин.По словам политолога, находясь в абсолютно враждебном окружении, в условиях, когда демографическая и экономическая динамика региона играет против него, Израиль остается верным Западу государством-одиночкой, работая на его цели и его средствами.По словам эксперта, конфликт на Ближнем и Среднем Востоке присутствовал всегда на протяжении последних полтора веков. Причем за последние семьдесят лет ситуация, когда эскалацию провоцировал именно Израиль, неоднократно повторялась.Однако этот раз все серьезнее, поскольку "противоречия накопились значительные и условия для выпуска пара созрели у всех", считает Ирхин."Израиль объединил против себя и шиитов, и сунитов, которые между собой имеют значительные противоречия. А Иран и Турция, несмотря на исторические глубокие противоречия и войны, выступают на дипломатическом фронте едиными, пытаясь сдержать Израиль в его экспансии при попытках защитить себя. Прогнозирую в ближайшее время эскалацию напряженности здесь вплоть до макрорегиональной войны", – прокомментировал ситуацию политолог.Разрастание конфликта неминуемо по четырем важнейшим причинам, считает эксперт."Первая – кричащая с точки зрения мировой экономики – это ресурсы. Регион насыщен различными видами ресурсов, в первую очередь углеводородами. А мы - цивилизация нефти и пока ею остаемся. Вторая связана с тем, что это глобальный коммуникационный узел, где переплетаются морские пути сообщения мировой торговли: Суэцкий канал, Ормузский пролив и так далее. И кризис в одной из этих точек сразу же влияет на глобальное ценообразование", – рассказал политолог.Третья причина связана с перенасыщенностью региона всеми видами вооружений, добавил Ирхин. По его словам, ситуация усугублялась с момента создания Израиля, и с тех пор "регион больше находился в состоянии войн, чем в состоянии мира".Наконец, четвертая причина, по мнению эксперта, последняя и объединяющая все предыдущие, заключается в том, что судьбу региона решают не только его субъекты в рамках региональной конкуренции, но за его пределами – в условиях конкуренции глобальной.Политолог подчеркнул, что в отличие от коллективного Запада во главе с США, Россия и Китай пытаются не дать конфликту разрастись. Оградить Ближний и Средний Восток от большой войны стремятся и крупные региональные державы, такие как Турция и Иран.И хотя, сдерживая Израиль, эти страны "продолжают эффективно действовать в военной сфере через союзников, прокси-силы", они стараются, чтобы их ответ на провокации относился больше к сфере эмоций, чем реального столкновения, сказал Ирхин. Это, в частности, доказали события в апреле текущего года, отметил эксперт. "Мы находимся в период перед первой классической мировой войной. Как бы к этому тезису не относиться, но мир погружается в нее или его погружают. Чтобы эта война состоялась, нужно поджечь три ключевых региона мира. Это Восточная Европа, Ближний и Средний Восток и Восточная и Юго-Восточная Азия. Это окраины Евразийского континента. Сейчас в Восточной Европе на полях СВО конфликт уже есть. А на Ближнем и Среднем Востоке он очень последовательно разжигается", – заключил эксперт.Ранее 31 июля мнение о том, какими будут последствия убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на Ближнем Востоке высказал дипломат, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в ИзраильНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФПутин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
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новости, израиль, хамас, корпус стражей исламской революции (ксир), в мире, мнения, александр ирхин
Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог
Запад через Израиль толкает Ближний и Средний Восток к макрорегиональной войне - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
В борьбе за ресурсы, морские пути и власть в этой части мира коллективный Запад во главе с США руками Израиля толкает Ближний и Средний Восток к макрорегиональной войне, пользуясь тем, что противоречия здесь накопились значительные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.
Утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило
о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Вину за налет возложили на Израиль.
Произошедшее доказывает, что горячая фаза конфликта Израиля против всех в регионе активно провоцируется с использованием внешних сил, считает Ирхин.
По словам политолога, находясь в абсолютно враждебном окружении, в условиях, когда демографическая и экономическая динамика региона играет против него, Израиль остается верным Западу государством-одиночкой, работая на его цели и его средствами.
"А опустить этот регион в огонь войны сегодня очень нетрудно. И сейчас мы видим, что Запад и его союзники через Израиль этот конфликт провоцирует с точки зрения динамики", – сказал Ирхин.
По словам эксперта, конфликт на Ближнем и Среднем Востоке присутствовал всегда на протяжении последних полтора веков. Причем за последние семьдесят лет ситуация, когда эскалацию провоцировал именно Израиль, неоднократно повторялась.
Однако этот раз все серьезнее, поскольку "противоречия накопились значительные и условия для выпуска пара созрели у всех", считает Ирхин.
"Израиль объединил против себя и шиитов, и сунитов, которые между собой имеют значительные противоречия. А Иран и Турция, несмотря на исторические глубокие противоречия и войны, выступают на дипломатическом фронте едиными, пытаясь сдержать Израиль в его экспансии при попытках защитить себя. Прогнозирую в ближайшее время эскалацию напряженности здесь вплоть до макрорегиональной войны", – прокомментировал ситуацию политолог.
Разрастание конфликта неминуемо по четырем важнейшим причинам, считает эксперт.
"Первая – кричащая с точки зрения мировой экономики – это ресурсы. Регион насыщен различными видами ресурсов, в первую очередь углеводородами. А мы - цивилизация нефти и пока ею остаемся. Вторая связана с тем, что это глобальный коммуникационный узел, где переплетаются морские пути сообщения мировой торговли: Суэцкий канал, Ормузский пролив и так далее. И кризис в одной из этих точек сразу же влияет на глобальное ценообразование", – рассказал политолог.
Третья причина связана с перенасыщенностью региона всеми видами вооружений, добавил Ирхин. По его словам, ситуация усугублялась с момента создания Израиля, и с тех пор "регион больше находился в состоянии войн, чем в состоянии мира".
Наконец, четвертая причина, по мнению эксперта, последняя и объединяющая все предыдущие, заключается в том, что судьбу региона решают не только его субъекты в рамках региональной конкуренции, но за его пределами – в условиях конкуренции глобальной.
Политолог подчеркнул, что в отличие от коллективного Запада во главе с США, Россия и Китай пытаются не дать конфликту разрастись. Оградить Ближний и Средний Восток от большой войны стремятся и крупные региональные державы, такие как Турция и Иран.
И хотя, сдерживая Израиль, эти страны "продолжают эффективно действовать в военной сфере через союзников, прокси-силы", они стараются, чтобы их ответ на провокации относился больше к сфере эмоций, чем реального столкновения, сказал Ирхин. Это, в частности, доказали события в апреле текущего года, отметил эксперт.
"Мы находимся в период перед первой классической мировой войной. Как бы к этому тезису не относиться, но мир погружается в нее или его погружают. Чтобы эта война состоялась, нужно поджечь три ключевых региона мира. Это Восточная Европа, Ближний и Средний Восток и Восточная и Юго-Восточная Азия. Это окраины Евразийского континента. Сейчас в Восточной Европе на полях СВО конфликт уже есть. А на Ближнем и Среднем Востоке он очень последовательно разжигается", – заключил эксперт.
Ранее 31 июля мнение
о том, какими будут последствия убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на Ближнем Востоке высказал дипломат, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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