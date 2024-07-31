https://crimea.ria.ru/20240731/eskalatsiya-na-blizhnem-vostoke-mozhno-li-ostanovit-izrail--politolog-1139266048.html

Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог

Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог

В борьбе за ресурсы, морские пути и власть в этой части мира коллективный Запад во главе с США руками Израиля толкает Ближний и Средний Восток к... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T19:33

2024-07-31T19:33

2024-07-31T19:33

новости

радио "спутник в крыму"

израиль

хамас

корпус стражей исламской революции (ксир)

в мире

мнения

александр ирхин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В борьбе за ресурсы, морские пути и власть в этой части мира коллективный Запад во главе с США руками Израиля толкает Ближний и Средний Восток к макрорегиональной войне, пользуясь тем, что противоречия здесь накопились значительные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.Утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Вину за налет возложили на Израиль. Произошедшее доказывает, что горячая фаза конфликта Израиля против всех в регионе активно провоцируется с использованием внешних сил, считает Ирхин.По словам политолога, находясь в абсолютно враждебном окружении, в условиях, когда демографическая и экономическая динамика региона играет против него, Израиль остается верным Западу государством-одиночкой, работая на его цели и его средствами.По словам эксперта, конфликт на Ближнем и Среднем Востоке присутствовал всегда на протяжении последних полтора веков. Причем за последние семьдесят лет ситуация, когда эскалацию провоцировал именно Израиль, неоднократно повторялась.Однако этот раз все серьезнее, поскольку "противоречия накопились значительные и условия для выпуска пара созрели у всех", считает Ирхин."Израиль объединил против себя и шиитов, и сунитов, которые между собой имеют значительные противоречия. А Иран и Турция, несмотря на исторические глубокие противоречия и войны, выступают на дипломатическом фронте едиными, пытаясь сдержать Израиль в его экспансии при попытках защитить себя. Прогнозирую в ближайшее время эскалацию напряженности здесь вплоть до макрорегиональной войны", – прокомментировал ситуацию политолог.Разрастание конфликта неминуемо по четырем важнейшим причинам, считает эксперт."Первая – кричащая с точки зрения мировой экономики – это ресурсы. Регион насыщен различными видами ресурсов, в первую очередь углеводородами. А мы - цивилизация нефти и пока ею остаемся. Вторая связана с тем, что это глобальный коммуникационный узел, где переплетаются морские пути сообщения мировой торговли: Суэцкий канал, Ормузский пролив и так далее. И кризис в одной из этих точек сразу же влияет на глобальное ценообразование", – рассказал политолог.Третья причина связана с перенасыщенностью региона всеми видами вооружений, добавил Ирхин. По его словам, ситуация усугублялась с момента создания Израиля, и с тех пор "регион больше находился в состоянии войн, чем в состоянии мира".Наконец, четвертая причина, по мнению эксперта, последняя и объединяющая все предыдущие, заключается в том, что судьбу региона решают не только его субъекты в рамках региональной конкуренции, но за его пределами – в условиях конкуренции глобальной.Политолог подчеркнул, что в отличие от коллективного Запада во главе с США, Россия и Китай пытаются не дать конфликту разрастись. Оградить Ближний и Средний Восток от большой войны стремятся и крупные региональные державы, такие как Турция и Иран.И хотя, сдерживая Израиль, эти страны "продолжают эффективно действовать в военной сфере через союзников, прокси-силы", они стараются, чтобы их ответ на провокации относился больше к сфере эмоций, чем реального столкновения, сказал Ирхин. Это, в частности, доказали события в апреле текущего года, отметил эксперт. "Мы находимся в период перед первой классической мировой войной. Как бы к этому тезису не относиться, но мир погружается в нее или его погружают. Чтобы эта война состоялась, нужно поджечь три ключевых региона мира. Это Восточная Европа, Ближний и Средний Восток и Восточная и Юго-Восточная Азия. Это окраины Евразийского континента. Сейчас в Восточной Европе на полях СВО конфликт уже есть. А на Ближнем и Среднем Востоке он очень последовательно разжигается", – заключил эксперт.Ранее 31 июля мнение о том, какими будут последствия убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на Ближнем Востоке высказал дипломат, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в ИзраильНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФПутин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

https://crimea.ria.ru/20240414/udar-irana-po-izrailyu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136542891.html

израиль

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новости, израиль, хамас, корпус стражей исламской революции (ксир), в мире, мнения, александр ирхин