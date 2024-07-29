https://crimea.ria.ru/20240729/eto-ne-liviya-ekspert-otsenil-zayavlenie-erdogana-voyti-v-izrail--1139195979.html

Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль

Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не введет войска в Израиль для защиты Палестины как минимум по двум причинам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T11:42

2024-07-29T11:42

2024-07-29T11:42

радио "спутник в крыму"

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

политика

ближний восток

мнения

александр гусев

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не введет войска в Израиль для защиты Палестины как минимум по двум причинам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". Об этом он сообщил на встрече членов партии в штаб-квартире в провинции Риза, где обсуждалась внешняя политика Израиля и вопросы оборонной промышленности страны. В ответ на заявления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.По его мнению, ни Партия справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, ни правительство Турецкой республики не поддержат его."Потому что Израиль – это не Ливия", – добавил эксперт.Какие силы стоят за Израилем, хорошо видно по визиту премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, где его принимали высшие лица американского государства, подчеркнул Гусев."И Нетаньяху там, я полагаю, обсуждал очень много вопросов, касающихся и войны в Секторе Газа, и бомбардировки Палестины, и, естественно, военной помощи. Потому что пакет помощи Украине в 61 млрд долларов, принятый весной, в нем вторым пакетом шла военная помощь Израилю в размере 40 млрд долларов", – отметил Гусев.Кроме того, по мнению политолога, внутриполитическая ситуация в самой Турции не позволит Эрдогану делать резкие движения в условиях, считает эксперт.Так что его сегодня интересует больше судьба собственного народа и национальная безопасность Турецкой республики, сказал Гусев. "Не случайно он заявил, что если бы мы были сильнее, если бы турецкая промышленность работала более эффективно, то скорее всего Израиль не сделал бы того, что сделал", – отметил политолог.Хотя турецкий лидер и не стесняется в эпитетах, говоря о Нетаньяху, "называет его современным фюрером и мясником", Анкара прекратила торговые отношения с Израилем, а присутствие военного контингента Турции в Ливии пролонгировано еще на два года. Это не значит, что Эрдоган не понимает, к чему приведут экстраординарные меры, которые он озвучил, считает эксперт.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Читайте также на РИА Новости Крым:Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции

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израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, ближний восток, мнения, александр гусев, в мире