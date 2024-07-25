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Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению. Такое мнение он высказал в ходе... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T09:34
2024-07-25T09:34
владимир путин (политик)
асадулла баиров
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сирия
ближний восток
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в мире
внешняя политика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению. Такое мнение он высказал в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в Кремле, сообщается на официальном сайте президента РФ.Приветствуя главу Сирийской Арабской Республики, президент России отметил, что рад возможности поговорить с Асадом по целому комплексу отношений, в частности о ситуации на Ближнем Востоке.Он добавил, что рассчитывает в ходе беседы коснуться торгово-экономических связей между Россией и Сирией."Здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, мы сможем с вами и это обсудить", – сказал президент.В свою очередь Башар Асад подчеркнул, что день встречи совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между РФ и Сирией, отметив, что прошедшие десятилетия обе страны "прошли очень сложные испытания"."Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако отношения между нашими странами сохранили свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов", – сказал сирийский лидер.Он также отметил, что, учитывая все события, которые сегодня происходят в мире и в целом и в евразийском регионе в частности, его встреча с Путиным "представляется весьма важной" с точки зрения обсуждения "всех деталей развития этих событий, возможных перспектив и сценариев".В Кремле уточнили, что встреча прошла накануне вечером.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФПутин: Россия продолжит поддерживать Сирию
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владимир путин (политик), асадулла баиров, россия, сирия, ближний восток, политика, в мире, внешняя политика, безопасность, новости
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Путин в беседе с Асадом заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

09:34 25.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению. Такое мнение он высказал в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в Кремле, сообщается на официальном сайте президента РФ.
Приветствуя главу Сирийской Арабской Республики, президент России отметил, что рад возможности поговорить с Асадом по целому комплексу отношений, в частности о ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы не виделись давно уже. Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую", – заявил Путин.
Он добавил, что рассчитывает в ходе беседы коснуться торгово-экономических связей между Россией и Сирией.
"Здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, мы сможем с вами и это обсудить", – сказал президент.
В свою очередь Башар Асад подчеркнул, что день встречи совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между РФ и Сирией, отметив, что прошедшие десятилетия обе страны "прошли очень сложные испытания".
"Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако отношения между нашими странами сохранили свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов", – сказал сирийский лидер.
Он также отметил, что, учитывая все события, которые сегодня происходят в мире и в целом и в евразийском регионе в частности, его встреча с Путиным "представляется весьма важной" с точки зрения обсуждения "всех деталей развития этих событий, возможных перспектив и сценариев".
В Кремле уточнили, что встреча прошла накануне вечером.
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Владимир Путин (политик)Асадулла БаировРоссияСирияБлижний ВостокПолитикаВ миреВнешняя политикаБезопасностьНовости
 
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