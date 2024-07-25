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Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению. Такое мнение он высказал в ходе... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T09:34

2024-07-25T09:34

2024-07-25T09:34

владимир путин (политик)

асадулла баиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению. Такое мнение он высказал в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в Кремле, сообщается на официальном сайте президента РФ.Приветствуя главу Сирийской Арабской Республики, президент России отметил, что рад возможности поговорить с Асадом по целому комплексу отношений, в частности о ситуации на Ближнем Востоке.Он добавил, что рассчитывает в ходе беседы коснуться торгово-экономических связей между Россией и Сирией."Здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, мы сможем с вами и это обсудить", – сказал президент.В свою очередь Башар Асад подчеркнул, что день встречи совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между РФ и Сирией, отметив, что прошедшие десятилетия обе страны "прошли очень сложные испытания"."Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако отношения между нашими странами сохранили свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов", – сказал сирийский лидер.Он также отметил, что, учитывая все события, которые сегодня происходят в мире и в целом и в евразийском регионе в частности, его встреча с Путиным "представляется весьма важной" с точки зрения обсуждения "всех деталей развития этих событий, возможных перспектив и сценариев".В Кремле уточнили, что встреча прошла накануне вечером.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФПутин: Россия продолжит поддерживать Сирию

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владимир путин (политик), асадулла баиров, россия, сирия, ближний восток, политика, в мире, внешняя политика, безопасность, новости