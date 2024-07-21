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Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию
Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T17:55
2024-07-21T17:55
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности."Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавил президент.
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россия, сирия, владимир путин (политик), башар асад (политик), политика, новости
Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию

Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета

17:55 21.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© POOL
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.
Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности.
"Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавил президент.
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