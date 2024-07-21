https://crimea.ria.ru/20240721/putin-rossiya-prodolzhit-podderzhivat-siriyu-1139030583.html

Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию

Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T17:55

2024-07-21T17:55

2024-07-21T17:55

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности."Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавил президент.

https://crimea.ria.ru/20240605/rossiya-i-siriya-nachali-ucheniya-v-sredizemnom-more---minoborony-1137893170.html

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россия, сирия, владимир путин (политик), башар асад (политик), политика, новости