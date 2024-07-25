https://crimea.ria.ru/20240725/putin-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-garantiy-natsionalnoy-bezopasnosti-1139111877.html

Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности

Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности

Тех, кто пытается расколоть российское общество, ждет справедливое возмездие. Укрепление законности и конституционного порядка - одна из важнейших гарантий... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T07:02

2024-07-25T07:02

2024-07-25T07:12

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Тех, кто пытается расколоть российское общество, ждет справедливое возмездие. Укрепление законности и конституционного порядка - одна из важнейших гарантий национальной безопасности, на страже которой стоят органы следствия России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя следователей с профессиональным праздником."Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни, безопасности граждан, их прав и свобод", - сказал президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.Он напомнил о новых рисках, возникающих в эпоху "локальных конфликтов, миграционных потоков, формирования рынков будущего"."В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", - подчеркнул Путин.Кроме того, отметил президент, в условиях специальной военной операции органам следствия приходится решать дополнительные и крайне ответственные задачи, в том числе на освобожденных территориях. В частности - собирать доказательства преступлений неонацистов и их пособников."И всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок, а это основа суверенного развития России как сильного, правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - заключил российский лидер.Он поблагодарил сотрудников органов следствия России за результативную честную работу и за верность долгу и преданность Отечеству и народу.

https://crimea.ria.ru/20240724/zaschita-boytsov-svo-i-dela-likhikh-90-kh-intervyu-glavy-sledkoma-kryma-1139095916.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, новости, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, общество