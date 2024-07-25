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Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности
Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности
Тех, кто пытается расколоть российское общество, ждет справедливое возмездие. Укрепление законности и конституционного порядка - одна из важнейших гарантий... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T07:02
2024-07-25T07:12
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Тех, кто пытается расколоть российское общество, ждет справедливое возмездие. Укрепление законности и конституционного порядка - одна из важнейших гарантий национальной безопасности, на страже которой стоят органы следствия России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя следователей с профессиональным праздником."Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни, безопасности граждан, их прав и свобод", - сказал президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.Он напомнил о новых рисках, возникающих в эпоху "локальных конфликтов, миграционных потоков, формирования рынков будущего"."В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", - подчеркнул Путин.Кроме того, отметил президент, в условиях специальной военной операции органам следствия приходится решать дополнительные и крайне ответственные задачи, в том числе на освобожденных территориях. В частности - собирать доказательства преступлений неонацистов и их пособников."И всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок, а это основа суверенного развития России как сильного, правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - заключил российский лидер.Он поблагодарил сотрудников органов следствия России за результативную честную работу и за верность долгу и преданность Отечеству и народу.
https://crimea.ria.ru/20240724/zaschita-boytsov-svo-i-dela-likhikh-90-kh-intervyu-glavy-sledkoma-kryma-1139095916.html
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владимир путин (политик), закон и право, новости, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, общество
Путин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасности

Путин поблагодарил следователей России за верность долгу и преданность Отечеству

07:02 25.07.2024 (обновлено: 07:12 25.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Тех, кто пытается расколоть российское общество, ждет справедливое возмездие. Укрепление законности и конституционного порядка - одна из важнейших гарантий национальной безопасности, на страже которой стоят органы следствия России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя следователей с профессиональным праздником.
"Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни, безопасности граждан, их прав и свобод", - сказал президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
Он напомнил о новых рисках, возникающих в эпоху "локальных конфликтов, миграционных потоков, формирования рынков будущего".
"В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", - подчеркнул Путин.
Кроме того, отметил президент, в условиях специальной военной операции органам следствия приходится решать дополнительные и крайне ответственные задачи, в том числе на освобожденных территориях. В частности - собирать доказательства преступлений неонацистов и их пособников.
"Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие", - заявил Путин.
"И всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок, а это основа суверенного развития России как сильного, правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - заключил российский лидер.
Он поблагодарил сотрудников органов следствия России за результативную честную работу и за верность долгу и преданность Отечеству и народу.
Владимир Терентьев, руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополь. - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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