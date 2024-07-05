https://crimea.ria.ru/20240705/peregovory-erdogana-s-putinym-v-astane-glavnye-zayavleniya-lidera-turtsii-1138629015.html

Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции

Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции

Президент России Владимир Путин встретился в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что обсудили лидеры двух стран, Эрдоган рассказал... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T16:01

2024-07-05T16:01

2024-07-05T16:01

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что обсудили лидеры двух стран, Эрдоган рассказал журналистам по возвращению из Астаны.О третьей мировой войне и переговорах по УкраинеПрезидент Турции заявил, что некоторые страны Запада "прокладывают путь к третьей мировой войне", в то время как российский лидер Владимир Путин заявляет о мире.Лидер Турции отметил, что надеется на завершение конфликта на Украине."Мы следим за развитием событий. Я надеюсь, что мы придем к заключению (мира) как можно скорее. Ни России, ни Украине не выгодна эта война. В войне выигрывают только торговцы кровью и смертью", - сказал турецкий лидер.Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что напряженность спадет, и будет создана "почва для мира". Турция, по его словам, готова внести свой вклад в создание и защиту этой почвы.О членстве Турции в ШОСПрезидент Турции не исключил возможность членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Но на это может потребоваться время.Эрдоган участвовал на встрече "ШОС плюс" 3 - 4 июля в Астане и провел переговоры с лидерами России, Китая, Белоруссии.О "зерновом коридоре" через ТурциюПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки.По его словам, он поинтересовался у Владимира Путина, как Россия относится к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, которые нуждаются в поддержке продовольственной безопасности. Лидер России ответил, что поддерживает цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении и что это полезно развивать.О визите Путина в ТурциюНачалом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска может стать, по словам Эрдогана, возможный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию."Если уважаемый господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса (нормализации отношений Турции и Сирии – ред.). Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования", - заявил лидер Турции.По его словам, важно построить демократическую инфраструктуру Сирии, достичь всеобъемлющего и честного мира и подойти ко всему этому на основе территориальной целостности Сирии.Конкретная дата планируемого визита президента РФ в Турцию пока не определена. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии турецкого президента.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганПутин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристовПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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