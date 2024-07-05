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Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции
Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции
Президент России Владимир Путин встретился в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что обсудили лидеры двух стран, Эрдоган рассказал... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T16:01
2024-07-05T16:01
турция
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политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что обсудили лидеры двух стран, Эрдоган рассказал журналистам по возвращению из Астаны.О третьей мировой войне и переговорах по УкраинеПрезидент Турции заявил, что некоторые страны Запада "прокладывают путь к третьей мировой войне", в то время как российский лидер Владимир Путин заявляет о мире.Лидер Турции отметил, что надеется на завершение конфликта на Украине."Мы следим за развитием событий. Я надеюсь, что мы придем к заключению (мира) как можно скорее. Ни России, ни Украине не выгодна эта война. В войне выигрывают только торговцы кровью и смертью", - сказал турецкий лидер.Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что напряженность спадет, и будет создана "почва для мира". Турция, по его словам, готова внести свой вклад в создание и защиту этой почвы.О членстве Турции в ШОСПрезидент Турции не исключил возможность членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Но на это может потребоваться время.Эрдоган участвовал на встрече "ШОС плюс" 3 - 4 июля в Астане и провел переговоры с лидерами России, Китая, Белоруссии.О "зерновом коридоре" через ТурциюПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки.По его словам, он поинтересовался у Владимира Путина, как Россия относится к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, которые нуждаются в поддержке продовольственной безопасности. Лидер России ответил, что поддерживает цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении и что это полезно развивать.О визите Путина в ТурциюНачалом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска может стать, по словам Эрдогана, возможный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию."Если уважаемый господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса (нормализации отношений Турции и Сирии – ред.). Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования", - заявил лидер Турции.По его словам, важно построить демократическую инфраструктуру Сирии, достичь всеобъемлющего и честного мира и подойти ко всему этому на основе территориальной целостности Сирии.Конкретная дата планируемого визита президента РФ в Турцию пока не определена. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии турецкого президента.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганПутин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристовПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия
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турция, реджеп тайип эрдоган, новости, политика, владимир путин (политик), в мире
Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции

Президент Турции рассказал о переговорах с лидером России Владимиром Путиным

16:01 05.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что обсудили лидеры двух стран, Эрдоган рассказал журналистам по возвращению из Астаны.

О третьей мировой войне и переговорах по Украине

Президент Турции заявил, что некоторые страны Запада "прокладывают путь к третьей мировой войне", в то время как российский лидер Владимир Путин заявляет о мире.

"К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, которые придерживаются подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги. А рынок для торговцев оружием - это Запад. В последних заявлениях президент России Владимир Путин выступает за мир", - сказал Эрдоган.

Лидер Турции отметил, что надеется на завершение конфликта на Украине.
"Мы следим за развитием событий. Я надеюсь, что мы придем к заключению (мира) как можно скорее. Ни России, ни Украине не выгодна эта война. В войне выигрывают только торговцы кровью и смертью", - сказал турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что напряженность спадет, и будет создана "почва для мира". Турция, по его словам, готова внести свой вклад в создание и защиту этой почвы.

О членстве Турции в ШОС

Президент Турции не исключил возможность членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Но на это может потребоваться время.
Эрдоган участвовал на встрече "ШОС плюс" 3 - 4 июля в Астане и провел переговоры с лидерами России, Китая, Белоруссии.

О "зерновом коридоре" через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки.
"Мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. По этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна", - заявил Эрдоган.
По его словам, он поинтересовался у Владимира Путина, как Россия относится к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, которые нуждаются в поддержке продовольственной безопасности. Лидер России ответил, что поддерживает цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении и что это полезно развивать.

О визите Путина в Турцию

Началом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска может стать, по словам Эрдогана, возможный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию.
"Если уважаемый господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса (нормализации отношений Турции и Сирии – ред.). Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования", - заявил лидер Турции.
По его словам, важно построить демократическую инфраструктуру Сирии, достичь всеобъемлющего и честного мира и подойти ко всему этому на основе территориальной целостности Сирии.
"Мы всегда протягивали и будем протягивать руку дружбы нашему соседу Сирии. Мы всегда будем поддерживать процветающую, единую и цельную Сирию", - сказал Эрдоган.
Конкретная дата планируемого визита президента РФ в Турцию пока не определена. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии турецкого президента.
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