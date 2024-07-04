https://crimea.ria.ru/20240704/sammit-shos-v-astane-glavnye-zayavleniya-1138596388.html

Саммит ШОС в Астане: главные заявления

Саммит ШОС в Астане: главные заявления - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Саммит ШОС в Астане: главные заявления

Переговоры президента РФ Владимира Путина с шестью лидерами стран в рамках саммита ШОС в Астане стали главными и запомнились несколькими заявлениями, достойными РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T14:47

2024-07-04T14:47

2024-07-04T14:47

радио "спутник в крыму"

шос

владимир путин (политик)

в мире

политика

внешняя политика

мнения

вадим колесниченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138597026_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_e41dccc517a11c672eac3732d14c9023.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Переговоры президента РФ Владимира Путина с шестью лидерами стран в рамках саммита ШОС в Астане стали главными и запомнились несколькими заявлениями, достойными особого внимания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Белоруссия в ШОССаммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии. По словам Колесниченко, это, безусловно, знаковое событие, которому предшествовала большая работа: Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года. В то же время, это не сенсация, а одно из формальных торжественных мероприятий, которые были подготовлены, отметил он."Заявку уже рассмотрели и просто узаконили. Теперь у нас 10 членов ШОС", – сказал политолог, добавив, что всего сегодня "будет подписано больше 20 документов, которые готовились за год, полгода, месяц и согласовывались".Самые же главные события этого саммита ШОС в Астане, по мнению Колесниченко, уже состоялись в первый день."Прошли очень важные переговоры нашего президента с шестью лидерами стран. По сути, они были главными. Это действительно интересно… Происходят колоссальные вещи", – сказал Колесниченко.Переговоры Путина и Си ЦзиньпинаТак, по мнению политолога, интересные заявления прозвучали в ходе встречи президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином, которые подтвердили, что дружба государств и работа по защите своих интересов будут продолжены.Отношения России и АзербайджанаНа этом фоне весьма эффектно выделилась культурологическая тема, поднятая в разговоре Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заметил Колесниченко. "Была интересная фраза сказана Алиевым о том, что более миллиона жителей Азербайджана изучают русский язык: 150 тысяч – в школах, а еще 800 тысяч изучают его как второй. При этом Алиев, обращаясь к Путину, высказал уверенность, что в ближайшее время жители наших стран будут общаться на русском языке. Вот вам вопросы взаимного проникновения культур и надежд на сотрудничество с нами", – прокомментировал Колесниченко.Политолог подчеркнул, что, хотя "Азербайджан очень непростая страна", для России она очень важна "как игрок, который находится на Кавказе и, среди прочего, является главным звеном на маршруте в Индию".Что дали понять ЭрдогануНе менее знаковой стала встреча Путина с президентом Турции Реджэпом Тайипом Эрдоганом, который приглашал президента России нанести визит и позиционировал себя миротворцем, указал Колесниченко.Тем не менее точки соприкосновения ищутся и находятся, и проблемы продолжают поступательно решаться, в том числе между РФ и Турцией, и это можно наблюдать на такой площадке, как ШОС, а также БРИКС, добавил он. РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганПочему все больше стран стремятся вступить в ШОС и БРИКСПо словам Колесниченко, все решения здесь принимаются солидарно, "а не так, как в Евросоюзе: на кого-то давят, шантажируют, а если не примешь – мы тебе денег не дадим". Такие явные достоинства обеих организаций и являются причиной того, почему все больше стран стремятся вступить в ШОС и БРИКС, сказал политолог."Здесь сдерживается паритет взаимных интересов, здесь ищут компромиссы. И даже внутри организации есть страны, у которых есть определенные конфликты, но они находятся в этом экономическом и уже даже политическом сообществе. Это и есть те точки многополярного мира, о которых так много говорит наш президент и в направлении которых работает последние 20 лет", – сказал политолог.Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетикиКолесниченко отметил, что БРИКС сегодня занимает первое место в мире по внутреннему валовому продукту относительно мирового ВВП – более 35%. Тогда как у стран G7 на 10% меньше. "Начиная с 2006 года ежегодно этот процент относительно мирового ВВП уменьшается", – уточнил эксперт."О чем это говорит: что мы находимся в правильном направлении. И дальше ШОС продолжит свое победное шествие как инструмент создания уже существующего многополярного мира, как экономического и уже политического", – заключил политологВ столице Казахстана Астане 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсуждают состояние и перспективы углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности.Владимир Путин 3 июля провел переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.Выступая 4 июля на саммите ШОС в Астане, президент РФ Владимир Путин отметил, что взаимодействие в рамках ШОС поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга, чему Россия придает большое значение. Также российский лидер заявил, что многополярный мир стал реальностью. ШОС была основана в июне 2001 года. Кроме России, в ней теперь состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Иран и Белоруссия.Турция с 2010 года имела статус партнера ШОС, а в 2015 году получила статус наблюдателя. В 2022 году Эрдоган заявил о целях Турции стать членом ШОС.В июне 2024 года зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу заявил, что Шанхайская организация сотрудничества еще более укрепится после саммита в Астане на фоне использования Западом Украины в качестве "троянского коня" против России.РИА Новости Читайте также на РИА Новости Крым:Что решают лидеры стран ШОС на саммите в Астане Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин Таиланд намерен вступить в БРИКС * запрещенная в РФ террористическая организация

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин (политик), в мире, политика, внешняя политика, мнения, вадим колесниченко