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Многополярный мир стал реальностью – Путин
Многополярный мир стал реальностью – Путин - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Многополярный мир стал реальностью – Путин
Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T12:28
2024-07-04T12:28
2024-07-04T12:28
владимир путин (политик)
политика
шос
брикс
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что ШОС, наряду с БРИКС, являются "основными опорами зарождающегося нового миропорядка"."Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", - подчеркнул он.Важным шагом в этом направлении является инициатива участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, добавил президент РФ. Эта инициатива нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего, в Евразии, и таких мер, которые гарантировали бы условия для устойчивого роста всем в равной степени, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии, особенностей культурного уклада.Эти инициативы, по словам Путина, призваны прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые "давали одностороннее преимущество только отдельным государствам". Результатом такого мироустройства стал рост кризисов по всему миру, констатировал российский лидер.Он также добавил, что по мере укрепления авторитета и влияния ШОС растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. По его словам, многие из этих стран и организаций "стремятся к налаживанию равноправного диалога" с ШОС и к подключению к ее работе. Поэтому нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве сотрудничать с объединением, призвал Путин.4 июля в Астане проходит саммит глав государств-членов ШОС под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Мероприятие началось с подписания документов о принятии Белоруссии в состав объединения.На заседании подводят итоги работы ШОС в 2023-2024 годах, обсуждают дальнейшее укрепление организации, продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Также главы государств обмениваются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам саммита будет подписано 24 документа, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправияМы наблюдаем закат американской империи – политолог
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владимир путин (политик), политика, шос, брикс, внешняя политика, новости
Многополярный мир стал реальностью – Путин
ШОС и БРИКС являются основными опорами зарождающегося нового миропорядка – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Появляются и укрепляются новые центры силы и экономического роста", – сказал российский лидер, выступая на саммите глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Путин отметил, что ШОС, наряду с БРИКС, являются "основными опорами зарождающегося нового миропорядка".
"Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", - подчеркнул он.
Важным шагом в этом направлении является инициатива участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, добавил президент РФ. Эта инициатива нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего, в Евразии, и таких мер, которые гарантировали бы условия для устойчивого роста всем в равной степени, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии, особенностей культурного уклада.
Эти инициативы, по словам Путина, призваны прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые "давали одностороннее преимущество только отдельным государствам". Результатом такого мироустройства стал рост кризисов по всему миру, констатировал российский лидер.
Он также добавил, что по мере укрепления авторитета и влияния ШОС растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. По его словам, многие из этих стран и организаций "стремятся к налаживанию равноправного диалога" с ШОС и к подключению к ее работе. Поэтому нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве сотрудничать с объединением, призвал Путин.
4 июля в Астане проходит саммит глав государств-членов ШОС под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Мероприятие началось с подписания документов о принятии Белоруссии в состав объединения
.
На заседании подводят итоги работы ШОС в 2023-2024 годах, обсуждают дальнейшее укрепление организации, продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Также главы государств обмениваются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам саммита будет подписано 24 документа, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.
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