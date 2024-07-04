https://crimea.ria.ru/20240704/mnogopolyarnyy-mir-stal-realnostyu--putin-1138593157.html

Многополярный мир стал реальностью – Путин

Многополярный мир стал реальностью – Путин - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Многополярный мир стал реальностью – Путин

Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T12:28

2024-07-04T12:28

2024-07-04T12:28

владимир путин (политик)

политика

шос

брикс

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что ШОС, наряду с БРИКС, являются "основными опорами зарождающегося нового миропорядка"."Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности", - подчеркнул он.Важным шагом в этом направлении является инициатива участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, добавил президент РФ. Эта инициатива нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего, в Евразии, и таких мер, которые гарантировали бы условия для устойчивого роста всем в равной степени, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии, особенностей культурного уклада.Эти инициативы, по словам Путина, призваны прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые "давали одностороннее преимущество только отдельным государствам". Результатом такого мироустройства стал рост кризисов по всему миру, констатировал российский лидер.Он также добавил, что по мере укрепления авторитета и влияния ШОС растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. По его словам, многие из этих стран и организаций "стремятся к налаживанию равноправного диалога" с ШОС и к подключению к ее работе. Поэтому нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве сотрудничать с объединением, призвал Путин.4 июля в Астане проходит саммит глав государств-членов ШОС под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Мероприятие началось с подписания документов о принятии Белоруссии в состав объединения.На заседании подводят итоги работы ШОС в 2023-2024 годах, обсуждают дальнейшее укрепление организации, продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Также главы государств обмениваются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам саммита будет подписано 24 документа, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправияМы наблюдаем закат американской империи – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, шос, брикс, внешняя политика, новости