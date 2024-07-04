https://crimea.ria.ru/20240704/belorussiya-stala-chlenom-shos-1138588426.html
Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала членом ШОС - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий документ подписали главы государств-членов организации на... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T08:49
2024-07-04T08:49
2024-07-04T09:04
белоруссия
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касым-жомарт токаев
казахстан
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий документ подписали главы государств-членов организации на саммите в Астане в четверг.В заседании участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана, а также генсек организации.Заседание совета глав государств-членов ШОС началось с церемонии подписания соответствующих документов. Через несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что Минск стал полноправным членом объединения. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, созданная в 1996 году. У истоков ее основания стояли Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран. Таким образом, Белоруссия стала десятым членом ШОС.Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
https://crimea.ria.ru/20240703/chto-reshayut-lidery-stran-shos-na-sammite-v-astane-1138579046.html
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белоруссия, шос, политика, астана, новости, касым-жомарт токаев, казахстан, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Белоруссия стала членом ШОС
На саммите ШОС в Астане подписаны документы о вступлении Белоруссии
08:49 04.07.2024 (обновлено: 09:04 04.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий документ подписали главы государств-членов организации на саммите в Астане в четверг.
В заседании участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана, а также генсек организации.
Заседание совета глав государств-членов ШОС началось с церемонии подписания соответствующих документов. Через несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что Минск стал полноправным членом объединения.
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", - сказал он и поздравил президента страны Александра Лукашенко с этим событием.
Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники саммита планируют подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, созданная в 1996 году. У истоков ее основания стояли Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран. Таким образом, Белоруссия стала десятым членом ШОС.
Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.