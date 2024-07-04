Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия стала членом ШОС - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240704/belorussiya-stala-chlenom-shos-1138588426.html
Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала членом ШОС - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий документ подписали главы государств-членов организации на... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T08:49
2024-07-04T09:04
белоруссия
шос
политика
астана
новости
касым-жомарт токаев
казахстан
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138588488_0:100:2784:1665_1920x0_80_0_0_06701546102bf0fffe3ea7b2ad9a60b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий документ подписали главы государств-членов организации на саммите в Астане в четверг.В заседании участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана, а также генсек организации.Заседание совета глав государств-членов ШОС началось с церемонии подписания соответствующих документов. Через несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что Минск стал полноправным членом объединения. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, созданная в 1996 году. У истоков ее основания стояли Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран. Таким образом, Белоруссия стала десятым членом ШОС.Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
https://crimea.ria.ru/20240703/chto-reshayut-lidery-stran-shos-na-sammite-v-astane-1138579046.html
белоруссия
астана
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138588488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba990f4157f6b6347966517cc732419c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, шос, политика, астана, новости, касым-жомарт токаев, казахстан, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Белоруссия стала членом ШОС

На саммите ШОС в Астане подписаны документы о вступлении Белоруссии

08:49 04.07.2024 (обновлено: 09:04 04.07.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Белоруссия стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий документ подписали главы государств-членов организации на саммите в Астане в четверг.
В заседании участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана, а также генсек организации.
Заседание совета глав государств-членов ШОС началось с церемонии подписания соответствующих документов. Через несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что Минск стал полноправным членом объединения.
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", - сказал он и поздравил президента страны Александра Лукашенко с этим событием.
Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники саммита планируют подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, созданная в 1996 году. У истоков ее основания стояли Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран. Таким образом, Белоруссия стала десятым членом ШОС.
Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Вчера, 22:22Радио "Спутник в Крыму"
Что решают лидеры стран ШОС на саммите в Астане
 
БелоруссияШОСПолитикаАстанаНовостиКасым-Жомарт ТокаевКазахстанПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр Лукашенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45В Евпатории ввели графики подачи воды
11:35Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ Путина
11:26Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
11:04Трех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц
10:57В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ
10:4712-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
10:30Путин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия
10:09В Британии проходят всеобщие выборы в парламент
09:58Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
09:44Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год
09:17Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы – эксперт
08:49Белоруссия стала членом ШОС
08:49Не хотел убивать россиян: угнавший танк экс-боец ВСУ стал гражданином РФ
08:38Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы
08:19Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском
07:52Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
07:33Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
07:07Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России
06:56Идеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе
06:38Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт
Лента новостейМолния