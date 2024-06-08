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Мы наблюдаем закат американской империи – политолог - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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https://crimea.ria.ru/20240608/my-nablyudaem-zakat-amerikanskoy-imperii--politolog-1137918631.html
Мы наблюдаем закат американской империи – политолог
Мы наблюдаем закат американской империи – политолог - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Мы наблюдаем закат американской империи – политолог
Ближайшие годы принесут США тяжелейшие потрясения, к этому ведет и упадок экономики, и деградация американской армии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T08:45
2024-06-08T08:45
сша
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
политика
в мире
доллар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Ближайшие годы принесут США тяжелейшие потрясения, к этому ведет и упадок экономики, и деградация американской армии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Одним из главных столпов гегемонии США после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года являлся доллар, но его могущество сегодня обрушается, отмечает Колесниченко. Все больше стран, тяготеющих к многополярному миру, переходят на национальные валюты во взаиморасчетах. Тем временем внутренняя ситуация в американской экономике близка к краху. Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии&gt;&gt;На протяжении десятилетий доллар – мощная моновалюта – обеспечивал "безумное обогащение Соединенных Штатов, которое они поддерживали силой своего оружия", подчеркнул политолог.И сегодня единственной возможностью для США "проколоть финансовый пузырь", образовавшийся в экономике, могли бы стать широкомасштабные боевые действия, развернутые далеко за океаном, как это делалось всегда. Но армия США на это уже не способна, сказал Колесниченко."Поспешное бегство из Афганистана в очередной раз подтверждает, что они ничего не могут сделать за пределами своей страны. Они потеряли свое могущество, стали рыхлыми. Армия у них направлена на вопросы ЛГБТ* и так называемого гендерного равенства, а не на вопросы повышения боеспособности", – отметил он.Доказательством тому, по мнению Колесниченко, являются и последние события в Красном море на фоне израильско-палестинского конфликта и обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое было подпитано США, не рассчитавшими свои силы, сказал политолог.Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам&gt;&gt;Он делает вывод, что разрушение гегемонии США – процесс необратимый."Мы сегодня смотрим на закат американской империи. И население США начинает это ощущать. Они привыкли к безбедной жизни, но она закончилась: нужно начинать работать", – заключил эксперт.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым: Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит ПутинаПутин назвал истинную цель США на Украине Турция в БРИКС: кому это выгодно
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сша, мнения, вадим колесниченко, политика, в мире, доллар
Мы наблюдаем закат американской империи – политолог

Тяжелейшие потрясения ждут США в ближайшие годы – политолог

08:45 08.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Ближайшие годы принесут США тяжелейшие потрясения, к этому ведет и упадок экономики, и деградация американской армии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Одним из главных столпов гегемонии США после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года являлся доллар, но его могущество сегодня обрушается, отмечает Колесниченко. Все больше стран, тяготеющих к многополярному миру, переходят на национальные валюты во взаиморасчетах. Тем временем внутренняя ситуация в американской экономике близка к краху.

"Ближайшие годы для США несут тяжелейшие потрясения, потому что внутренний государственный долг превысил уже 34 триллиона долларов. Шансов на устранение этого долга нет", – сказал Колесниченко.

Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии>>
На протяжении десятилетий доллар – мощная моновалюта – обеспечивал "безумное обогащение Соединенных Штатов, которое они поддерживали силой своего оружия", подчеркнул политолог.
И сегодня единственной возможностью для США "проколоть финансовый пузырь", образовавшийся в экономике, могли бы стать широкомасштабные боевые действия, развернутые далеко за океаном, как это делалось всегда. Но армия США на это уже не способна, сказал Колесниченко.
"Поспешное бегство из Афганистана в очередной раз подтверждает, что они ничего не могут сделать за пределами своей страны. Они потеряли свое могущество, стали рыхлыми. Армия у них направлена на вопросы ЛГБТ* и так называемого гендерного равенства, а не на вопросы повышения боеспособности", – отметил он.
Доказательством тому, по мнению Колесниченко, являются и последние события в Красном море на фоне израильско-палестинского конфликта и обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое было подпитано США, не рассчитавшими свои силы, сказал политолог.

"Люди в тапочках" регулярно наносят эффективные удары не только по судам торговым, которые везут грузы Израилю, но и бьют по военным кораблям, в том числе по авианосцу. И ничего американцы сделать не могут", – отметил Колесниченко.

Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам>>
Он делает вывод, что разрушение гегемонии США – процесс необратимый.
"Мы сегодня смотрим на закат американской империи. И население США начинает это ощущать. Они привыкли к безбедной жизни, но она закончилась: нужно начинать работать", – заключил эксперт.
*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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