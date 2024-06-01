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Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина
Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина
Узбекистан не боится ухудшения отношений с Соединенными Штатами, так как для республики сотрудничество с Россией в приоритете. Об этом заявил сенатор РФ, первый РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T16:37
2024-06-01T16:37
россия
владимир джабаров
мнения
узбекистан
в мире
политика
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Узбекистан не боится ухудшения отношений с Соединенными Штатами, так как для республики сотрудничество с Россией в приоритете. Об этом заявил сенатор РФ, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. По словам Джабарова, США пытаются использовать Узбекистан как инструмент негативного воздействия на Россию, при этом оказывать через него влияние на весь Центрально-Азиатский регион."Они пытаются вбить клин между Узбекистаном, государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и Россией, а также другими полноправными членами союза", – написал Джабаров в своем Telegram-канале.Однако Узбекистан имеет давние политические, экономические, культурные и дружеские связи с Россией. Они остаются для республики приоритетными, и ради их сохранения отношениями с Америкой здесь готовы пожертвовать, считает Джабаров.В пользу такой позиции Узбекистана играет и тот факт, что в Ташкенте уже давно поняли, как опасно сближаться с американцами, и чем это грозит, добавил сенатор."После того как спецслужбы США и западные технологи "цветных революций" спланировали андижанские события 2005 года, первому президенту Узбекистана Исламу Каримову удалось указать американцам на дверь. Американские войска покинули базу "Карши-Ханабад". Для стран Средней Азии это является хорошим уроком", – отметил Джабаров.И подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны в Узбекистан, принявший очень много беженцев, были передислоцированы промышленные предприятия, сохранившиеся по сей день. А построенная в советское время газотрубопроводная система "Средняя Азия – Центр" используется и сейчас для поставок российского природного газа в Узбекистан, что является достаточно весомым вкладом в стабилизацию экономики республики.При этом Узбекистан без проблем работает с российскими финансово-расчетными и платежными системами, а интерес к созданию совместных предприятий с узбекскими партнерами у российских бизнесменов растет.Президент РФ Владимир Путин назвал Узбекистан стратегическим партнером России и сообщил, что экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы, отметив, что уже сегодня 78 регионов России взаимовыгодно сотрудничают с областями Узбекистана. Также российский лидер сделал ряд заявлений о новой АЭС в Узбекистане, которая строится при участии России, и российских поставках в республику железнодорожной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и МерзиеевНамечается прорыв: эксперт о развитии отношений между РФ и Афганистаном Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
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россия, владимир джабаров, мнения, узбекистан, в мире, политика, сша
Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина

Узбекистан не боится ухудшения отношений с США – партнерство с РФ в приоритете

16:37 01.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Узбекистан не боится ухудшения отношений с Соединенными Штатами, так как для республики сотрудничество с Россией в приоритете. Об этом заявил сенатор РФ, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
По словам Джабарова, США пытаются использовать Узбекистан как инструмент негативного воздействия на Россию, при этом оказывать через него влияние на весь Центрально-Азиатский регион.
"Они пытаются вбить клин между Узбекистаном, государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и Россией, а также другими полноправными членами союза", – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Однако Узбекистан имеет давние политические, экономические, культурные и дружеские связи с Россией. Они остаются для республики приоритетными, и ради их сохранения отношениями с Америкой здесь готовы пожертвовать, считает Джабаров.
"По итогам визита президента Путина в Ташкент можно говорить о том, что Узбекистан показал, что для республики сотрудничество с Россией в приоритете и они не боятся из-за этого ухудшения отношений с США", – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
В пользу такой позиции Узбекистана играет и тот факт, что в Ташкенте уже давно поняли, как опасно сближаться с американцами, и чем это грозит, добавил сенатор.
"После того как спецслужбы США и западные технологи "цветных революций" спланировали андижанские события 2005 года, первому президенту Узбекистана Исламу Каримову удалось указать американцам на дверь. Американские войска покинули базу "Карши-Ханабад". Для стран Средней Азии это является хорошим уроком", – отметил Джабаров.
И подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны в Узбекистан, принявший очень много беженцев, были передислоцированы промышленные предприятия, сохранившиеся по сей день. А построенная в советское время газотрубопроводная система "Средняя Азия – Центр" используется и сейчас для поставок российского природного газа в Узбекистан, что является достаточно весомым вкладом в стабилизацию экономики республики.
При этом Узбекистан без проблем работает с российскими финансово-расчетными и платежными системами, а интерес к созданию совместных предприятий с узбекскими партнерами у российских бизнесменов растет.

"Республика пока не вошла в состав Евразийского экономического союза, хотя является наблюдателем. Вхождение Узбекистана в ЕАЭС будет выгодно всем членам организации", – заключил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин назвал Узбекистан стратегическим партнером России и сообщил, что экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы, отметив, что уже сегодня 78 регионов России взаимовыгодно сотрудничают с областями Узбекистана. Также российский лидер сделал ряд заявлений о новой АЭС в Узбекистане, которая строится при участии России, и российских поставках в республику железнодорожной техники.
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РоссияВладимир ДжабаровМненияУзбекистанВ миреПолитикаСША
 
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