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РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику
РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику - РИА Новости Крым, 27.05.2024
РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику
Российская железнодорожная техника будет поставляться в Узбекистан, там же планируется локализация ее производства, сообщил в понедельник президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T17:17
2024-05-27T17:17
2024-05-27T17:17
владимир путин (политик)
россия
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сотрудничество
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российская железнодорожная техника будет поставляться в Узбекистан, там же планируется локализация ее производства, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Также Путин отметил взаимодействие по созданию международного коридора "Север – Юг" от России и Белоруссии до побережья Индийского океана, один из маршрутов которого пройдет рядом с Узбекистаном или через его территории."Это возможно. И интересно с точки зрения расширения возможностей, в том числе выхода Узбекистана к океану", – констатировал российский лидер.Среди других совместных проектов – строительство медно-обогатительной фабрики, запуск интегрированного металлургического кластера полного цикла на базе железнорудного месторождения. Системные усилия предпринимаются и для увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок агропродукции и продовольствия.Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, заяивл ранее в ходе государственного визита в Ташкент президент РФ. Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитомПутин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективыСооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
https://crimea.ria.ru/20240527/novaya-aes-v-uzbekistane-budet-bezopasnoy--putin-ob-energoproektakh-1137627952.html
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владимир путин (политик), россия, узбекистан, сотрудничество, железная дорога, новости
РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере железнодорожной инфраструктуры – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российская железнодорожная техника будет поставляться в Узбекистан, там же планируется локализация ее производства, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"На стадии разработки находится комплексная программа сотрудничества по развитию комплексного железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане, подразумевающая, в том числе, поставки российской железнодорожной техники и локализацию ее производства", – заявил президент.
Также Путин отметил взаимодействие по созданию международного коридора "Север – Юг" от России и Белоруссии до побережья Индийского океана, один из маршрутов которого пройдет рядом с Узбекистаном или через его территории.
"Это возможно. И интересно с точки зрения расширения возможностей, в том числе выхода Узбекистана к океану", – констатировал российский лидер.
Среди других совместных проектов – строительство медно-обогатительной фабрики, запуск интегрированного металлургического кластера полного цикла на базе железнорудного месторождения. Системные усилия предпринимаются и для увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок агропродукции и продовольствия.
Узбекистан выступает стратегическим партнером
и надежным союзником России, заяивл ранее в ходе государственного визита в Ташкент президент РФ. Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
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