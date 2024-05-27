https://crimea.ria.ru/20240527/rf-budet-postavlyat-v-uzbekistan-zheleznodorozhnuyu-tekhniku-1137629832.html

РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику

РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику - РИА Новости Крым, 27.05.2024

РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную технику

Российская железнодорожная техника будет поставляться в Узбекистан, там же планируется локализация ее производства, сообщил в понедельник президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T17:17

2024-05-27T17:17

2024-05-27T17:17

владимир путин (политик)

россия

узбекистан

сотрудничество

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российская железнодорожная техника будет поставляться в Узбекистан, там же планируется локализация ее производства, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Также Путин отметил взаимодействие по созданию международного коридора "Север – Юг" от России и Белоруссии до побережья Индийского океана, один из маршрутов которого пройдет рядом с Узбекистаном или через его территории."Это возможно. И интересно с точки зрения расширения возможностей, в том числе выхода Узбекистана к океану", – констатировал российский лидер.Среди других совместных проектов – строительство медно-обогатительной фабрики, запуск интегрированного металлургического кластера полного цикла на базе железнорудного месторождения. Системные усилия предпринимаются и для увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок агропродукции и продовольствия.Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, заяивл ранее в ходе государственного визита в Ташкент президент РФ. Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитомПутин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективыСооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан

https://crimea.ria.ru/20240527/novaya-aes-v-uzbekistane-budet-bezopasnoy--putin-ob-energoproektakh-1137627952.html

россия

узбекистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, узбекистан, сотрудничество, железная дорога, новости