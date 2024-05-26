https://crimea.ria.ru/20240526/putin-priletel-v-uzbekistan-s-gosudarstvennym-vizitom-1137611267.html
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где в рамках государственного визита состоятся его переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиёевым. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T18:31
2024-05-26T18:31
2024-05-26T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где в рамках государственного визита состоятся его переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиёевым.Путин посещает республику по приглашению президента Узбекистана, визит продлится два дня - 26 и 27 мая.Лидеры на переговорах намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов".Москва и Ташкент взаимодействуют во многих областях - это торговля, энергетика, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены и другие сферы.
https://crimea.ria.ru/20240526/sooruzhenie-aes-s-malymi-yadernymi-reaktorami-gotovyat-rossiya-i-uzbekistan-1137604921.html
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владимир путин (политик), узбекистан, ташкент, политика, новости, россия
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где в рамках государственного визита состоятся его переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиёевым.
Путин посещает республику по приглашению президента Узбекистана, визит продлится два дня - 26 и 27 мая.
Лидеры на переговорах намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональным проблемам.
Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов".
Москва и Ташкент взаимодействуют во многих областях - это торговля, энергетика, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены и другие сферы.