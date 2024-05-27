https://crimea.ria.ru/20240527/putin-uzbekistan---strategicheskiy-partner-i-nadezhnyy-soyuznik-rossii-1137623539.html
Путин: Узбекистан - стратегический партнер и надежный союзник России
Путин: Узбекистан - стратегический партнер и надежный союзник России - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Путин: Узбекистан - стратегический партнер и надежный союзник России
Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России. Об этом в ходе государственного визита в Ташкент сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T14:12
2024-05-27T14:12
2024-05-27T14:12
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России. Об этом в ходе государственного визита в Ташкент сообщил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Путин также отметил, что согласно договоренностям один из первых визитов после вступления в должность президента и формирования правительства, совершен именно в Узбекистан не случайно.И добавил, что отношения между странами находятся на подъеме."Динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Путин.В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран. В частности, был отмечен рост товарооборота между странами примерно на 30%.Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективыПутин прилетел в Узбекистан с государственным визитомСооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, политика, внешняя политика, новости
Путин: Узбекистан - стратегический партнер и надежный союзник России
Путин назвал Узбекистан стратегическим партнером и надежным союзником России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России. Об этом в ходе государственного визита в Ташкент сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Путин также отметил, что согласно договоренностям один из первых визитов после вступления в должность президента и формирования правительства, совершен именно в Узбекистан не случайно.
"Прежде всего, потому что Узбекистан – стратегический партнер, надежный союзник", – сказал Путин.
И добавил, что отношения между странами находятся на подъеме.
"Динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Путин.
В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран. В частности, был отмечен рост товарооборота
между странами примерно на 30%.
Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
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