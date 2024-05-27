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Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы
Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы
В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T13:19
2024-05-27T13:19
2024-05-27T13:19
владимир путин (политик)
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран.По словам российского лидера, товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос примерно на 30% за прошлый год. По мнению российского лидера, благодаря усилиям президента и правительства Узбекистана торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий.В свою очередь Мерзиеев заявил о необходимости довести товарооборот с 10 до 20 миллиардов долларов. Он также указал на успешное выполнение дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов."Если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов долларов. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", - уточнил Мирзиеев.Президент России подчеркнул также важность сотрудничества в рамках форума регионов России и Узбекистана.Он также выразил уверенность, что узбекская сторона придерживается аналогичного настроя и будет способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран.Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитомСооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
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владимир путин (политик), шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, экономика, внешняя политика, новости
Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы
Торгово-экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран.
По словам российского лидера, товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос примерно на 30% за прошлый год. По мнению российского лидера, благодаря усилиям президента и правительства Узбекистана торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий.
"Я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишним. Это очень хороший результат", – сказал Путин.
В свою очередь Мерзиеев заявил о необходимости довести товарооборот с 10 до 20 миллиардов долларов. Он также указал на успешное выполнение дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов.
"Если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов долларов. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", - уточнил Мирзиеев.
Президент России подчеркнул также важность сотрудничества в рамках форума регионов России и Узбекистана.
"Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно", – сказал Путин.
Он также выразил уверенность, что узбекская сторона придерживается аналогичного настроя и будет способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран.
Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
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