https://crimea.ria.ru/20240527/putin-ekonomicheskie-svyazi-rossii-i-uzbekistana-imeyut-khoroshie-perspektivy-1137621690.html

Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы

Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы

В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T13:19

2024-05-27T13:19

2024-05-27T13:19

владимир путин (политик)

шавкат мирзиеев

россия

узбекистан

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В ходе переговоров лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили ряд вопросов взаимодействия стран в области торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран.По словам российского лидера, товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос примерно на 30% за прошлый год. По мнению российского лидера, благодаря усилиям президента и правительства Узбекистана торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий.В свою очередь Мерзиеев заявил о необходимости довести товарооборот с 10 до 20 миллиардов долларов. Он также указал на успешное выполнение дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов."Если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов долларов. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", - уточнил Мирзиеев.Президент России подчеркнул также важность сотрудничества в рамках форума регионов России и Узбекистана.Он также выразил уверенность, что узбекская сторона придерживается аналогичного настроя и будет способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных связей двух стран.Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитомСооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан

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владимир путин (политик), шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, экономика, внешняя политика, новости