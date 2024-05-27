https://crimea.ria.ru/20240527/putin-78-subektov-rf-sotrudnichayut-s-oblastyami-uzbekistana-1137632176.html
Путин: 78 субъектов РФ сотрудничают с областями Узбекистана
Путин: 78 субъектов РФ сотрудничают с областями Узбекистана - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Путин: 78 субъектов РФ сотрудничают с областями Узбекистана
В общей сложности 78 регионов России осуществляют взаимовыгодное партнерство с областями Узбекистана, благодаря этим прямым контактам сотрудничество двух стран... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T19:08
2024-05-27T19:08
2024-05-27T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. В общей сложности 78 регионов России осуществляют взаимовыгодное партнерство с областями Узбекистана, благодаря этим прямым контактам сотрудничество двух стран наполняется конкретным содержанием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете регионов России и Узбекистана в Ташкенте.По его словам, именно благодаря таким прямым контактам, а также активным и инициативным совместным усилиям управленческих команд регионов и деловых кругов, сотрудничество двух стран наполняется конкретным содержанием и вовлекает все больше участников.Путин также указал на постоянное расширение и углубление договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества двух государств.Президент РФ также подчеркнул, что на рынке Узбекистана работает более трех тысяч предприятий с российским участием. Это каждая пятая из действующих в стране компаний с зарубежным капиталом.Путин также сообщил о специально создаваемом для реализации перспективных инвестиционных проектов фонде общим объемом 500 миллионов долларов. Российская сторона, по его словам, готова внести свою долю в размере 400 миллионов долларов,Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и МерзиеевРФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную техникуНовая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах
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владимир путин (политик), россия, новости, узбекистан, сотрудничество, экономика, в мире, политика
Путин: 78 субъектов РФ сотрудничают с областями Узбекистана
Около 80 регионов России активно взаимодействуют с областями Узбекистана – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. В общей сложности 78 регионов России осуществляют взаимовыгодное партнерство с областями Узбекистана, благодаря этим прямым контактам сотрудничество двух стран наполняется конкретным содержанием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете регионов России и Узбекистана в Ташкенте.
"Регионы играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между РФ и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений. Отмечу, что в общей сложности 78 из 89 субъектов РФ осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями", – сказал российский лидер.
По его словам, именно благодаря таким прямым контактам, а также активным и инициативным совместным усилиям управленческих команд регионов и деловых кругов, сотрудничество двух стран наполняется конкретным содержанием и вовлекает все больше участников.
Путин также указал на постоянное расширение и углубление договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества двух государств.
"В активе несколько десятков соглашений между правительствами регионов двух стран. К подписанию в рамках совета подготовлено еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных в том числе на развитие взаимной торговли и инвестиций", – уточнил он.
Президент РФ также подчеркнул, что на рынке Узбекистана работает более трех тысяч предприятий с российским участием. Это каждая пятая из действующих в стране компаний с зарубежным капиталом.
Путин также сообщил о специально создаваемом для реализации перспективных инвестиционных проектов фонде общим объемом 500 миллионов долларов. Российская сторона, по его словам, готова внести свою долю в размере 400 миллионов долларов,
Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции.
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