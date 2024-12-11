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Крымчане и севастопольцы оформили более 40 тысяч карт ВТБ в офисах РНКБ

Крымчане и севастопольцы оформили более 40 тысяч карт ВТБ в офисах РНКБ - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Крымчане и севастопольцы оформили более 40 тысяч карт ВТБ в офисах РНКБ

За два месяца этого года жители Республики Крым и Севастополя оформили более 40 тысяч дебетовых карт Банка ВТБ (ПАО) в отделениях Банка РНКБ (ПАО) на территории РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T18:02

2024-12-11T18:02

2024-12-11T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. За два месяца этого года жители Республики Крым и Севастополя оформили более 40 тысяч дебетовых карт Банка ВТБ (ПАО) в отделениях Банка РНКБ (ПАО) на территории полуострова; выпуск, доставка и обслуживание таких карт осуществляются бесплатно, сообщает пресс-служба кредитной организации.Оформить дебетовую карту ВТБ можно в любом из офисов банка РНКБ в Республике Крым и Севастополе. Кроме того, жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться услугой выездного сервиса по доставке продуктов ВТБ, которая до конца года станет доступна во всех крупных городах полуострова.Доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ жители Республики Крым и Севастополя получили осенью 2024 года. На сегодняшний день в офисах РНКБ на территории полуострова все желающие могут открывать вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключиться к программе лояльности от ВТБ. Клиентам ВТБ и РНКБ доступна и объединенная сеть банкоматов. На сегодняшний день их количество на полуострове превышает 1240 устройств, напомнили в пресс-службе.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneP4zziSBJV

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, втб, рнкб (пао), общество, крым, новости крыма, экономика, новости севастополя, банковская карта