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Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев
Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров в Ташкенте договорились о дальнейшем наращивании взаимной торговли,... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T17:44
2024-05-27T17:51
россия
владимир путин (политик)
узбекистан
шавкат мирзиеев
сотрудничество
трудовые мигранты
миграционная политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров в Ташкенте договорились о дальнейшем наращивании взаимной торговли, углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом, новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции. Об этом Мирзиеев заявил на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана."Мы в ходе в ходе плодотворных встреч с уважаемым Владимиром Владимировичем предметно обсудили обширную повестку сотрудничества и наметили конкретные шаги на перспективу. Переговоры показали наш общий настрой и стремление расширять и укреплять полномасштабное партнерство в интересах наших стран и народов. В этом контексте мы придаем особое значение дальнейшему развитию межрегионального диалога, его наполнение новым практическим содержанием", – сказал он.По словам узбекского лидера, на уровне регионов реализуются свыше 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов. Также регионы подготовили новый проект соглашений на 5 миллиардов долларов.Среди приоритетов двустороннего сотрудничества – дальнейшее наращивание взаимной торговли, а также сотрудничество в сфере противодействия терроризму."В центре нашего внимания остается вопрос о противодействии традиционным и новым вызовам и угрозам, прежде всего терроризму, экстремизму, организованной преступности и наркотрафику. Договорились и далее развивать тесное взаимодействие компетентных органов и спецслужб Узбекистана и России в данном направлении", – подчеркнул президент.Он добавил, что стороны также договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции.Лидеры двух стран также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта и договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, добавил президент Узбекистана.Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ будет поставлять в Узбекистан железнодорожную техникуНовая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
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россия, владимир путин (политик), узбекистан, шавкат мирзиеев, сотрудничество, трудовые мигранты, миграционная политика, новости
Рост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев

РФ и Узбекистан договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции

17:44 27.05.2024 (обновлено: 17:51 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров в Ташкенте договорились о дальнейшем наращивании взаимной торговли, углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом, новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции. Об этом Мирзиеев заявил на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана.
"Мы в ходе в ходе плодотворных встреч с уважаемым Владимиром Владимировичем предметно обсудили обширную повестку сотрудничества и наметили конкретные шаги на перспективу. Переговоры показали наш общий настрой и стремление расширять и укреплять полномасштабное партнерство в интересах наших стран и народов. В этом контексте мы придаем особое значение дальнейшему развитию межрегионального диалога, его наполнение новым практическим содержанием", – сказал он.
По словам узбекского лидера, на уровне регионов реализуются свыше 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов. Также регионы подготовили новый проект соглашений на 5 миллиардов долларов.

"В ходе состоявшихся переговоров мы установили новые амбициозные ориентиры сотрудничества на перспективу. Это выход на товарооборот в 30 миллиардов долларов в ближайшие годы и освоение инвестиций в объеме до 10 миллиардов долларов уже в следующем году", – уточнил Мирзиеев.

Среди приоритетов двустороннего сотрудничества – дальнейшее наращивание взаимной торговли, а также сотрудничество в сфере противодействия терроризму.
"В центре нашего внимания остается вопрос о противодействии традиционным и новым вызовам и угрозам, прежде всего терроризму, экстремизму, организованной преступности и наркотрафику. Договорились и далее развивать тесное взаимодействие компетентных органов и спецслужб Узбекистана и России в данном направлении", – подчеркнул президент.
Он добавил, что стороны также договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере трудовой миграции.

"По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере", – уточнил Мирзиеев.

Лидеры двух стран также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта и договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, добавил президент Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин 27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. Главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. По их итогам делегации утвердили 26 соглашений, меморандумов и протоколов, в том числе о совместном кинопроизводстве, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о техническом содействии в области метрологии, об увеличении турпотока, об открытии в Узбекистане филиалов МГТУ им. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли, о строительстве в Узбекистане атомной электростанции.
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