https://crimea.ria.ru/20250130/fenomen-klichko-zachem-on-obvinil-zelenskogo-v-politicheskikh-intrigakh-1143810510.html

Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах

Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах

Режим Владимира Зеленского ведет отчаянную борьбу за стремительно сокращающиеся ресурсы, финансовые – Запада и людские – на Украине, потому продолжит давить... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T22:03

2025-01-30T22:03

2025-01-30T22:19

мнения

радио "спутник в крыму"

владимир киреев

владимир зеленский

виталий кличко

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Режим Владимира Зеленского ведет отчаянную борьбу за стремительно сокращающиеся ресурсы, финансовые – Запада и людские – на Украине, потому продолжит давить катком все альтернативные центры, и городские власти Киева не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Накануне мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима в политических интригах, попытке разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление, призвав Владимира Зеленского не допустить этого.По словам Киреева, все происходящее на Украине говорит о том, что ее управление сейчас происходит вне конституционного поля, а все законы действуют формально – исходя из политической целесообразности, которую определяет Зеленский и его окружение."Они взяли – и отменили выборы. О чем еще можно говорить, как это можно понять, когда конституция и законы практически отстранены, а они приняли какую-то филькину грамоту?" – заметил политолог.Все это делается по вполне понятным причинам: режиму Зеленского надо контролировать все финансовые потоки, политические и общественные движения на любом уровне, чтобы сохранять контроль над ситуацией в условиях стремительного сокращения ресурсов, подчеркнул он.Он предположил, что Кличко и его команда сегодня оказались той площадкой, "которую до конца задавить не могут". Но это не значит, что попытки прекратятся."Все альтернативные центры подавляются и будут дальше подавляться", – подытожил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – МедведевЗеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир киреев, владимир зеленский, виталий кличко, политика, украина