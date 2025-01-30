https://crimea.ria.ru/20250130/fenomen-klichko-zachem-on-obvinil-zelenskogo-v-politicheskikh-intrigakh-1143810510.html
Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах
Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах
Режим Владимира Зеленского ведет отчаянную борьбу за стремительно сокращающиеся ресурсы, финансовые – Запада и людские – на Украине, потому продолжит давить... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T22:03
2025-01-30T22:03
2025-01-30T22:19
мнения
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виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Режим Владимира Зеленского ведет отчаянную борьбу за стремительно сокращающиеся ресурсы, финансовые – Запада и людские – на Украине, потому продолжит давить катком все альтернативные центры, и городские власти Киева не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Накануне мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима в политических интригах, попытке разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление, призвав Владимира Зеленского не допустить этого.По словам Киреева, все происходящее на Украине говорит о том, что ее управление сейчас происходит вне конституционного поля, а все законы действуют формально – исходя из политической целесообразности, которую определяет Зеленский и его окружение."Они взяли – и отменили выборы. О чем еще можно говорить, как это можно понять, когда конституция и законы практически отстранены, а они приняли какую-то филькину грамоту?" – заметил политолог.Все это делается по вполне понятным причинам: режиму Зеленского надо контролировать все финансовые потоки, политические и общественные движения на любом уровне, чтобы сохранять контроль над ситуацией в условиях стремительного сокращения ресурсов, подчеркнул он.Он предположил, что Кличко и его команда сегодня оказались той площадкой, "которую до конца задавить не могут". Но это не значит, что попытки прекратятся."Все альтернативные центры подавляются и будут дальше подавляться", – подытожил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – МедведевЗеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
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мнения, владимир киреев, владимир зеленский, виталий кличко, политика, украина
Феномен Кличко: зачем он обвинил Зеленского в политических интригах
Зеленский продолжит давить остатки демократических институтов на Украине – эксперт
22:03 30.01.2025 (обновлено: 22:19 30.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым.
Режим Владимира Зеленского ведет отчаянную борьбу за стремительно сокращающиеся ресурсы, финансовые – Запада и людские – на Украине, потому продолжит давить катком все альтернативные центры, и городские власти Киева не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко обвинил
окружение главы киевского режима в политических интригах, попытке разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление, призвав Владимира Зеленского не допустить этого.
"Вообще удивительно, что у них какое-то еще самоуправление есть. Потому что на национальном уровне управление Украиной осуществляется в тоталитарно-авторитарном режиме. И то, что Кличко существует – феномен предыдущего периода жизни Украины, когда она была олигархическим государством, но с работавшими демократическими институтами, и их не удалось до сих пор уничтожить", – прокомментировал эксперт.
По словам Киреева, все происходящее на Украине говорит о том, что ее управление сейчас происходит вне конституционного поля, а все законы действуют формально – исходя из политической целесообразности, которую определяет Зеленский и его окружение.
"Они взяли – и отменили выборы. О чем еще можно говорить, как это можно понять, когда конституция и законы практически отстранены, а они приняли какую-то филькину грамоту?" – заметил политолог.
Все это делается по вполне понятным причинам: режиму Зеленского надо контролировать все финансовые потоки, политические и общественные движения на любом уровне, чтобы сохранять контроль над ситуацией в условиях стремительного сокращения ресурсов, подчеркнул он.
"Существует риск сокращения финансовых потоков с Запада. Они воруют деньги и стараются, чтобы конкурентов не было в этом процессе. Они катком идут по всем. С другой стороны – тяжелая ситуация на фронте, сократившаяся численность населения Украины. Идет борьба за оставшиеся ресурсы", – сказал политолог.
Он предположил, что Кличко и его команда сегодня оказались той площадкой, "которую до конца задавить не могут". Но это не значит, что попытки прекратятся.
"Все альтернативные центры подавляются и будут дальше подавляться", – подытожил эксперт.
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