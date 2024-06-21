https://crimea.ria.ru/20240621/zelenskiy-i-ermak-nezakonno-uzurpirovali-vlast-na-ukraine--medvedev-1138265267.html

Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев

Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев

Владимир Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий и остается во главе... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T12:43

2024-06-21T12:43

2024-06-21T12:43

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий и остается во главе страны без всяких на то оснований. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев уточнил, что Зеленский и его окружение нарушили статью 106 конституции Украины, которая предусматривает, что единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение.Он добавил, что на посту президента Украины Зеленский не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента 32 закона, принятых Верховной радой.Тем самым, по его словам, нелегитимный ныне Зеленский "жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа" и "под шумок самовольным указом" возложил в 2019 году контроль на Андрея Ермака – руководителя своего офиса.Ермак, по мнению Медведева, "вступил с Зеленским в преступный сговор ради узурпации власти".Зампред российского Совбеза подчеркнул, что эти персонажи фактически стали преступниками, а цель их – установление собственной диктатуры.Издаваемые этими людьми акты "незаконны и не подлежат исполнению", а назначенные ими должностные лица "не являются властью", заключил Медведев.Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что после окончания срока полномочий Владимира Зеленского единственным легитимным органом власти на Украине остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрйи Песков позже заявил, что Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причинВашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки РоссииВ Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского

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владимир зеленский, андрей ермак, мнения, украина, россия, дмитрий медведев, политика