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Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев
Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев
Владимир Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий и остается во главе... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T12:43
2024-06-21T12:43
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий и остается во главе страны без всяких на то оснований. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев уточнил, что Зеленский и его окружение нарушили статью 106 конституции Украины, которая предусматривает, что единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение.Он добавил, что на посту президента Украины Зеленский не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента 32 закона, принятых Верховной радой.Тем самым, по его словам, нелегитимный ныне Зеленский "жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа" и "под шумок самовольным указом" возложил в 2019 году контроль на Андрея Ермака – руководителя своего офиса.Ермак, по мнению Медведева, "вступил с Зеленским в преступный сговор ради узурпации власти".Зампред российского Совбеза подчеркнул, что эти персонажи фактически стали преступниками, а цель их – установление собственной диктатуры.Издаваемые этими людьми акты "незаконны и не подлежат исполнению", а назначенные ими должностные лица "не являются властью", заключил Медведев.Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что после окончания срока полномочий Владимира Зеленского единственным легитимным органом власти на Украине остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрйи Песков позже заявил, что Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причинВашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки РоссииВ Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского
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владимир зеленский, андрей ермак, мнения, украина, россия, дмитрий медведев, политика
Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев

Зеленский и Ермак незаконно узурпировали власть и являются преступниками – Медведев

12:43 21.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий и остается во главе страны без всяких на то оснований. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Зеленский умышленно и без всяких на то оснований пытается исполнять обязанности главы государства, которые официально завершились 21 мая 2024 года. Однако власть он узурпировал задолго до этой даты, совершив ряд государственных преступлений", – написал зампред Совбеза РФ на своей странице в "Вконтакте".

Медведев уточнил, что Зеленский и его окружение нарушили статью 106 конституции Украины, которая предусматривает, что единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение.
Он добавил, что на посту президента Украины Зеленский не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента 32 закона, принятых Верховной радой.
"Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов. Он изредка стал делать это с 2020 года, а систематически – с февраля 2022-го, когда Россия начала борьбу с бандеровским режимом", – отметил замглавы Совбеза.
Тем самым, по его словам, нелегитимный ныне Зеленский "жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа" и "под шумок самовольным указом" возложил в 2019 году контроль на Андрея Ермака – руководителя своего офиса.
Ермак, по мнению Медведева, "вступил с Зеленским в преступный сговор ради узурпации власти".
Зампред российского Совбеза подчеркнул, что эти персонажи фактически стали преступниками, а цель их – установление собственной диктатуры.
"Киевская камарилья, прикрываясь дутой декларацией об отмене выборов президента, надеется до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца. Отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно – они преступники", - подчеркнул он.
Издаваемые этими людьми акты "незаконны и не подлежат исполнению", а назначенные ими должностные лица "не являются властью", заключил Медведев.
Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что после окончания срока полномочий Владимира Зеленского единственным легитимным органом власти на Украине остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрйи Песков позже заявил, что Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине.
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Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакМненияУкраинаРоссияДмитрий МедведевПолитика
 
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