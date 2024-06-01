В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского
США не изменили для себя статус Зеленского после истечения полномочий – Госдеп
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из ответа американского госдепартамента РИА Новости.
"Мы отсылаем вас к комментариям представителя (госдепа Мэттью – ред.) Миллера от 25 марта", – заявили агентству на вопрос, какую позицию занимают США в отношении статуса Зеленского с учетом того, что срок его президентских полномочий истек и на Украине до сих пор не были назначены новые выборы.
В госдепе также привели текст выступления Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя предстоявшее на тот момент истечение полномочий Зеленского, сообщил, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны.
После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.
Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент РФ.
Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые признают его полномочия только до того момента, пока им это удобно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Читайте также на РИА Новости Крым: