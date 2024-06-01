https://crimea.ria.ru/20240601/v-gosdepe-ssha-otvetili-na-vopros-o-legitimnosti-zelenskogo-1137783622.html

В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского

В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости Крым, 01.06.2024

В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского

США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T18:51

2024-06-01T18:51

2024-06-01T18:51

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствия выборов на Украине, следует из ответа американского госдепартамента РИА Новости.В госдепе также привели текст выступления Миллера от 25 марта, в котором он, комментируя предстоявшее на тот момент истечение полномочий Зеленского, сообщил, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны.После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент РФ.Законной власти на Украине нет, а нелегитимный президент страны Владимир Зеленский в удобный момент будет "утилизирован" своими западными хозяевами, которые признают его полномочия только до того момента, пока им это удобно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - МедведчукВ ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 маяЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдепартамент сша, новости, сша, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, выборы