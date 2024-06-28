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"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт
"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт - РИА Новости Крым, 28.06.2024
"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт
Кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T20:45
2024-06-28T20:45
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
александр ирхин
политика
выборы
сша
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового решать международные проблемы силовым путем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор СевГУ, политолог Александр Ирхин.По словам Ирхина, в ходе дебатов с Джо Байдентом Дональд Трамп в очередной раз показал, что он жесткий реалист. То есть человек, который считает именно силу определяющей в международных отношениях.Трамп дал понять, что не готов отказаться от выбранного образа и имиджа и не позволит отойти от своего лозунга "сделать Америку снова великой". Таким образом следует ожидать, что с приходом к власти Трамп продолжит конфликт на Украине против России, уверен эксперт. К тому же, есть факторы, которые этому способствуют, добавил он."Сейчас конфликт находится на той стадии для Трампа, когда он вынужден будет подхватить его, ту инерцию, потому что кризисные процессы весьма инерционные. И мы можем найти определенную экономическую заинтересованность элит, которые за ним стоят. Это военно-промышленный комплекс, который перезапускается в США за счет украинского и ближневосточного кризисов, и Пентагон от этого только выигрывает", – прокомментировал политолог.При этом Трамп на самом деле продолжает свою собственную политику, ведь именно при нем началась "накачка Украины американским оружием", подчеркнул Ирхин.В ходе дебатов "Трамп смотрелся сильно, ясно, предсказуемо и выигрышно", заметил Ирхин. И безусловно переиграл Байдена благодаря своей харизме, но не только: на руку оппоненту действующего президента США сыграл телевизионный формат."Фактор публичности в политике сейчас не только в США, а во всем мире является колоссальным. Такой формат дебатов отдавал изначально Трампу победу. Если бы это был радиоэфир, радиодебаты, то были бы некие шансы на 1:1. Но даже по харизме голоса Трамп выигрывал. И он довел это до конца", – заключил политолог.Ранее мнением о том, что показали дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, поделился директор Центра политической информации Алексей Мухин. В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника и кандидата Дональда Трампа.Читайте также на РИА Новости Крым:При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), александр ирхин, политика, выборы, сша, мнения
"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт

Трамп подхватит инерцию украинского конфликта с приходом на пост президента – эксперт

20:45 28.06.2024
 
© AP Photo Gerald HerbertКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового решать международные проблемы силовым путем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор СевГУ, политолог Александр Ирхин.
По словам Ирхина, в ходе дебатов с Джо Байдентом Дональд Трамп в очередной раз показал, что он жесткий реалист. То есть человек, который считает именно силу определяющей в международных отношениях.

"Он очень напоминает американского президента Теодора Рузвельта начала ХХ столетия: жесткий, брутальный американец, который готов решать многие проблемы силовым путем", – сказал Ирхин.

Трамп дал понять, что не готов отказаться от выбранного образа и имиджа и не позволит отойти от своего лозунга "сделать Америку снова великой". Таким образом следует ожидать, что с приходом к власти Трамп продолжит конфликт на Украине против России, уверен эксперт. К тому же, есть факторы, которые этому способствуют, добавил он.
"Сейчас конфликт находится на той стадии для Трампа, когда он вынужден будет подхватить его, ту инерцию, потому что кризисные процессы весьма инерционные. И мы можем найти определенную экономическую заинтересованность элит, которые за ним стоят. Это военно-промышленный комплекс, который перезапускается в США за счет украинского и ближневосточного кризисов, и Пентагон от этого только выигрывает", – прокомментировал политолог.
При этом Трамп на самом деле продолжает свою собственную политику, ведь именно при нем началась "накачка Украины американским оружием", подчеркнул Ирхин.
"Если мы посмотрим вглубь президентства Дональда Трампа, то увидим, что некоторые поставки вооружений, к примеру, тех же "Джавелинов" (Javelin), были при нем. То есть скрытая модель его политики предполагала возможный конфликт на Украине", – заметил эксперт.
В ходе дебатов "Трамп смотрелся сильно, ясно, предсказуемо и выигрышно", заметил Ирхин. И безусловно переиграл Байдена благодаря своей харизме, но не только: на руку оппоненту действующего президента США сыграл телевизионный формат.
"Фактор публичности в политике сейчас не только в США, а во всем мире является колоссальным. Такой формат дебатов отдавал изначально Трампу победу. Если бы это был радиоэфир, радиодебаты, то были бы некие шансы на 1:1. Но даже по харизме голоса Трамп выигрывал. И он довел это до конца", – заключил политолог.
Ранее мнением о том, что показали дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, поделился директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника и кандидата Дональда Трампа.
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