https://crimea.ria.ru/20240628/novyy-ruzvelt-chto-dal-ponyat-tramp-na-debatakh-s-baydenom--ekspert-1138443629.html

"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт

"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт

Кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T20:45

2024-06-28T20:45

2024-06-28T20:45

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

александр ирхин

политика

выборы

сша

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового решать международные проблемы силовым путем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор СевГУ, политолог Александр Ирхин.По словам Ирхина, в ходе дебатов с Джо Байдентом Дональд Трамп в очередной раз показал, что он жесткий реалист. То есть человек, который считает именно силу определяющей в международных отношениях.Трамп дал понять, что не готов отказаться от выбранного образа и имиджа и не позволит отойти от своего лозунга "сделать Америку снова великой". Таким образом следует ожидать, что с приходом к власти Трамп продолжит конфликт на Украине против России, уверен эксперт. К тому же, есть факторы, которые этому способствуют, добавил он."Сейчас конфликт находится на той стадии для Трампа, когда он вынужден будет подхватить его, ту инерцию, потому что кризисные процессы весьма инерционные. И мы можем найти определенную экономическую заинтересованность элит, которые за ним стоят. Это военно-промышленный комплекс, который перезапускается в США за счет украинского и ближневосточного кризисов, и Пентагон от этого только выигрывает", – прокомментировал политолог.При этом Трамп на самом деле продолжает свою собственную политику, ведь именно при нем началась "накачка Украины американским оружием", подчеркнул Ирхин.В ходе дебатов "Трамп смотрелся сильно, ясно, предсказуемо и выигрышно", заметил Ирхин. И безусловно переиграл Байдена благодаря своей харизме, но не только: на руку оппоненту действующего президента США сыграл телевизионный формат."Фактор публичности в политике сейчас не только в США, а во всем мире является колоссальным. Такой формат дебатов отдавал изначально Трампу победу. Если бы это был радиоэфир, радиодебаты, то были бы некие шансы на 1:1. Но даже по харизме голоса Трамп выигрывал. И он довел это до конца", – заключил политолог.Ранее мнением о том, что показали дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, поделился директор Центра политической информации Алексей Мухин. В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника и кандидата Дональда Трампа.Читайте также на РИА Новости Крым:При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят

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дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), александр ирхин, политика, выборы, сша, мнения