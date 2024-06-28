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Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят
Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят
"Паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной, поскольку расчет с самого начала был сделан именно на... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T13:01
2024-06-28T13:01
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
политика
в мире
мнения
алексей мухин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной, поскольку расчет с самого начала был сделан именно на провал действующего кандидата Джозефа Байдена, который должен обосновать замену кандидата от демократических сил. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.По итогам дебатов кандидатов в президенты США телеканал CNN сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.Он также подчеркивает, что текущая политическая ситуация в США кране напряжена и фактически может считаться "холодной фазой" гражданской войны. Противостояние накаляется и все больше делит избирателей на два лагеря.В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Оба кандидата обменялись взаимными оскорблениями, говоря о вопросах экономики, внутренней и внешней политики. В контексте украинского кейса Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером условия для прекращения конфликта, а Байден назвал президент России Владимира Путина "военным преступником".Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявленияПри Байдене США уподобились "стране третьего мира" – ТрампВ США связали начало СВО с неуважением к Байдену со стороны России
https://crimea.ria.ru/20240628/raby-lampy-chto-pokazali-debaty-baydena-i-trampa-1138428695.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, политика, в мире, мнения, алексей мухин
Демократы "сливают" Байдена – кем его заменят

Демократические силы США готовят почву для замены Байдена – политолог

13:01 28.06.2024
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США джо Байден и первая леди Джилл Байден выступают на вечеринке по наблюдению за президентскими дебатами
Президент США джо Байден и первая леди Джилл Байден выступают на вечеринке по наблюдению за президентскими дебатами - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Паника" демократов по итогам предвыборных дебатов в США является наигранной и заранее просчитанной, поскольку расчет с самого начала был сделан именно на провал действующего кандидата Джозефа Байдена, который должен обосновать замену кандидата от демократических сил. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По итогам дебатов кандидатов в президенты США телеканал CNN сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.
"Есть определенное подозрение, что Байдена специально выпустили на эти дебаты демократы, чтобы на съезде поменять его на более молодую, более темнокожую и, как им кажется, обаятельную Мишель Обаму. Так что Байден, закапывая себя, на самом деле оказывал большую услугу демократам - это заранее продуманный ход", - комментирует тему Мухин.
Он также подчеркивает, что текущая политическая ситуация в США кране напряжена и фактически может считаться "холодной фазой" гражданской войны. Противостояние накаляется и все больше делит избирателей на два лагеря.
"Демократы будут пытаться украсть победу республиканцев, республиканцы восстанут. "Холодная фаза" гражданской войны уже идет. США находятся в преддверии "горячей фазы", - убежден аналитик.
В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Оба кандидата обменялись взаимными оскорблениями, говоря о вопросах экономики, внутренней и внешней политики. В контексте украинского кейса Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером условия для прекращения конфликта, а Байден назвал президент России Владимира Путина "военным преступником".
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