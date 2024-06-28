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При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп
При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп - РИА Новости Крым, 28.06.2024
При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп во время первых предвыборных дебатов с действующим лидером Америки Джо Байденом обвинил его в том, что при демократии Штаты... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T04:26
2024-06-28T04:33
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп во время первых предвыборных дебатов с действующим лидером Америки Джо Байденом обвинил его в том, что при демократии Штаты утратили престиж и уподобились "стране третьего мира".По мнению бывшего главы государства, политика его преемника является "позорной" и причиняет ущерб интересам США.Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы.Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, политика, в мире, новости
При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп

Трамп во время дебатов обвинил Байдена в утрате престижа США на международной арене

04:26 28.06.2024 (обновлено: 04:33 28.06.2024)
 
© AP Photo Gerald HerbertПрезидент Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп (слева) во время президентских дебатов
Президент Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп (слева) во время президентских дебатов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп во время первых предвыборных дебатов с действующим лидером Америки Джо Байденом обвинил его в том, что при демократии Штаты утратили престиж и уподобились "стране третьего мира".
"Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением. Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира... из-за его попыток использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира", - сказал Трамп.
По мнению бывшего главы государства, политика его преемника является "позорной" и причиняет ущерб интересам США.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы.
Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Дональд ТрампПолитикаВ миреНовости
 
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04:44Трамп связал начало СВО с неуважением к Байдену со стороны Путина
04:26При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп
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