https://crimea.ria.ru/20240628/pri-baydene-ssha-upodobilis-strane-tretego-mira--tramp-1138423134.html

При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп

При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп - РИА Новости Крым, 28.06.2024

При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп во время первых предвыборных дебатов с действующим лидером Америки Джо Байденом обвинил его в том, что при демократии Штаты... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T04:26

2024-06-28T04:26

2024-06-28T04:33

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138423019_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6a08106baa6373dffa26d92c7364bc30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп во время первых предвыборных дебатов с действующим лидером Америки Джо Байденом обвинил его в том, что при демократии Штаты утратили престиж и уподобились "стране третьего мира".По мнению бывшего главы государства, политика его преемника является "позорной" и причиняет ущерб интересам США.Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы.Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, политика, в мире, новости