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Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T10:30

2024-04-15T10:30

2024-04-15T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа. Об этом свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос, сообщает издание Mail Online.Как отмечают авторы, восприятие влияния Трампа на страну "со временем стало более позитивным", на данный момент его работу позитивно оценивают 42% американцев. Особенно положительно респонденты отзываются о его управлении экономикой, с учетом безудержной инфляции 2022-23 годов, которая произошла при Байдене. Количество американцев, одобряющих экономическую политику Трампа, с 2020 года выросло на 10%, свидетельствует опрос.При этом президентство Байдена 46% респондентов назвали "в основном плохим". В отношении Трампа такие оценки высказали 33% опрошенных."Трамп, похоже, вернется в Белый дом после поражения в 2020 году", - делают вывод авторы статьи.Политолог-американист Малек Дудаков считает, что по электоральным позициям Байдена еще сильнее ударит эскалация между Ираном и Израилем."Ночная работа ПВО Израиля (в ночь на 14 апреля – ред.) обошлась примерно в 1 миллиард долларов. Ракеты теперь нужно срочно закупать у США. Конгресс обещает первым делом выделить транши Израилю на следующей неделе. С этим, в отличие от траншей Киеву, он может успеть до ухода в отпуск 19 апреля", - написал эксперт в своем Telegram-канале.По мнению Дудакова, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке "просто поставит крест на президентстве Байдена".Внутриполитическое обострение в СШАПолитическая ситуация в США в последнее время характеризуется обострением противостояния Джо Байдена (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия), которое, по оценкам многих экспертов, фактически раскалывает американское общество и провоцирует рост напряженности. Некоторые политологи и журналисты не исключают, что этот накал может привести к гражданской войне в США.Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Они одержали победу почти во всех штатах по итогам состоявшихся в начале года праймериз.По итогам праймериз потенциальные кандидаты получают определенное число голосов делегатов, которые потом будут выбирать единого кандидата на всеобщем партийном съезде. Съезд Республиканской партии намечен на 15-18 июля, демократов – 19-22 августа.Социологи также фиксируют рост недовольства политикой администрации действующего американского президента внутри страны.Одной из основных линий раскола между республиканцами и демократами является продолжение финансовой поддержки Украины. Белый дом призывает Конгресс выделить Киеву 60 млрд долларов, против чего выступает Трамп и определенная часть его однопартийцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и ЗеленскогоРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнениеГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, выборы президента сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, в мире, политика, общество