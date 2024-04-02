https://crimea.ria.ru/20240402/politolog-nazval-trevozhnyy-signal-iz-ssha-dlya-baydena-i-zelenskogo-1136196579.html

Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского

Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского

Обрушение очередного моста в США стало тревожным сигналом для действующей американской власти и лишний раз доказало, что пора заняться своей инфраструктурой... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T08:51

2024-04-02T08:51

2024-04-02T08:51

сша

радио "спутник в крыму"

политика

в мире

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

мнения

вадим петров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение очередного моста в США стало тревожным сигналом для действующей американской власти и лишний раз доказало, что пора заняться своей инфраструктурой вместо того, чтобы тратить деньги на Украину. Так считает политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, свою позицию он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму". Помощь Украине является "выборным коньком" действующего президента США Джо Байдена, отмечает эксперт. Поэтому он и продолжает настаивать на том, чтобы Конгресс поддержал выделение средств на нужды киевского режима: "если не 60, то по крайней мере 30-40 млрд долларов".Но в нижней палате Конгресса всячески увиливают от принятия этого решения, пытаясь протянуть время настолько, чтобы в конечном счете, если и выделять что-то на развитие Украины, то обойтись минимальными средствами, отметил Петров. То же самое относится и к экономике США, где "развитие целого ряда отраслей застопорилось и существует только потому, что часть предприятий европейского континента поддерживают их на плаву", добавил эксперт. Все это, в особенности последние события на фоне предвыборной гонки, заставляет Америку все решительнее отворачиваться от Украины, чтобы начать, наконец, заниматься собой, считает Петров."США потихоньку сливают Украину на попечение Европы. Полагаю, Штаты с успехом решат проблему переброски всей тяжести деятельности по снабжению украинских войск на европейский континент, а сами будут выступать в роли дирижера. И главное – сосредоточатся уже непосредственно на выборной тематике, потому что надо что-то делать с внутренней ситуацией, проблемой экономического развития, восстановлением разрушенного хозяйства, которое требует уже немедленных мер по своему сохранению, не говоря о каком-то прогрессивном развитии", – заключил Петров. 26 марта в американском Балтиморе в штате Мэриленд рухнул в реку трехкилометровый мост: конструкция обвалилась после того, как контейнеровоз задел один из пролетов. Местные власти назвали ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших". Эксперты заявили, о серьезных логистических проблемах и многомиллиардных убытках порта, который оказался отрезанным от выхода в Атлантический океан. 31 марта в полиции штата Оклахома сообщили о столкновении баржи с мостом. Читайте также на РИА Новости Крым: Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФПолитический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, в мире, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, вадим петров