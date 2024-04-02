Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240402/politolog-nazval-trevozhnyy-signal-iz-ssha-dlya-baydena-i-zelenskogo-1136196579.html
Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
Обрушение очередного моста в США стало тревожным сигналом для действующей американской власти и лишний раз доказало, что пора заняться своей инфраструктурой... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T08:51
2024-04-02T08:51
сша
радио "спутник в крыму"
политика
в мире
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
мнения
вадим петров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132537081_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2fd181a8139e0e3f4a1177a56f401f89.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение очередного моста в США стало тревожным сигналом для действующей американской власти и лишний раз доказало, что пора заняться своей инфраструктурой вместо того, чтобы тратить деньги на Украину. Так считает политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, свою позицию он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму". Помощь Украине является "выборным коньком" действующего президента США Джо Байдена, отмечает эксперт. Поэтому он и продолжает настаивать на том, чтобы Конгресс поддержал выделение средств на нужды киевского режима: "если не 60, то по крайней мере 30-40 млрд долларов".Но в нижней палате Конгресса всячески увиливают от принятия этого решения, пытаясь протянуть время настолько, чтобы в конечном счете, если и выделять что-то на развитие Украины, то обойтись минимальными средствами, отметил Петров. То же самое относится и к экономике США, где "развитие целого ряда отраслей застопорилось и существует только потому, что часть предприятий европейского континента поддерживают их на плаву", добавил эксперт. Все это, в особенности последние события на фоне предвыборной гонки, заставляет Америку все решительнее отворачиваться от Украины, чтобы начать, наконец, заниматься собой, считает Петров."США потихоньку сливают Украину на попечение Европы. Полагаю, Штаты с успехом решат проблему переброски всей тяжести деятельности по снабжению украинских войск на европейский континент, а сами будут выступать в роли дирижера. И главное – сосредоточатся уже непосредственно на выборной тематике, потому что надо что-то делать с внутренней ситуацией, проблемой экономического развития, восстановлением разрушенного хозяйства, которое требует уже немедленных мер по своему сохранению, не говоря о каком-то прогрессивном развитии", – заключил Петров. 26 марта в американском Балтиморе в штате Мэриленд рухнул в реку трехкилометровый мост: конструкция обвалилась после того, как контейнеровоз задел один из пролетов. Местные власти назвали ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших". Эксперты заявили, о серьезных логистических проблемах и многомиллиардных убытках порта, который оказался отрезанным от выхода в Атлантический океан. 31 марта в полиции штата Оклахома сообщили о столкновении баржи с мостом. Читайте также на РИА Новости Крым: Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФПолитический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132537081_218:0:1417:899_1920x0_80_0_0_7d9b091fab73bbdd5d038b9330216ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, политика, в мире, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, вадим петров
Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского

Обрушение моста в США стало тревожным сигналом для Байдена и Зеленского – политолог

08:51 02.04.2024
 
© AP Photo Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo Susan Walsh
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Обрушение очередного моста в США стало тревожным сигналом для действующей американской власти и лишний раз доказало, что пора заняться своей инфраструктурой вместо того, чтобы тратить деньги на Украину. Так считает политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, свою позицию он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Помощь Украине является "выборным коньком" действующего президента США Джо Байдена, отмечает эксперт. Поэтому он и продолжает настаивать на том, чтобы Конгресс поддержал выделение средств на нужды киевского режима: "если не 60, то по крайней мере 30-40 млрд долларов".
Но в нижней палате Конгресса всячески увиливают от принятия этого решения, пытаясь протянуть время настолько, чтобы в конечном счете, если и выделять что-то на развитие Украины, то обойтись минимальными средствами, отметил Петров.
"Никто не мог подумать, что инфраструктура США находится в таком состоянии, но это уже бросается глаза: ежедневно происходит 3-4 аварии на транспорте, крушения поездов, разваливаются мосты. Последний пример с Балтиморским мостом (мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско - ред.), в который врезался контейнеровоз. Это реальное свидетельство того, насколько обветшала вся линия снабжения. И это не единственный мост: за последние пять лет в США разрушено девять стратегически важных мостов. Они разрушились от времени, потому что некоторые были построены еще в конце XIX века. Ситуация крайне сложная", – сказал Петров.
То же самое относится и к экономике США, где "развитие целого ряда отраслей застопорилось и существует только потому, что часть предприятий европейского континента поддерживают их на плаву", добавил эксперт.
Все это, в особенности последние события на фоне предвыборной гонки, заставляет Америку все решительнее отворачиваться от Украины, чтобы начать, наконец, заниматься собой, считает Петров.
"США потихоньку сливают Украину на попечение Европы. Полагаю, Штаты с успехом решат проблему переброски всей тяжести деятельности по снабжению украинских войск на европейский континент, а сами будут выступать в роли дирижера. И главное – сосредоточатся уже непосредственно на выборной тематике, потому что надо что-то делать с внутренней ситуацией, проблемой экономического развития, восстановлением разрушенного хозяйства, которое требует уже немедленных мер по своему сохранению, не говоря о каком-то прогрессивном развитии", – заключил Петров.
26 марта в американском Балтиморе в штате Мэриленд рухнул в реку трехкилометровый мост: конструкция обвалилась после того, как контейнеровоз задел один из пролетов. Местные власти назвали ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших". Эксперты заявили, о серьезных логистических проблемах и многомиллиардных убытках порта, который оказался отрезанным от выхода в Атлантический океан.
31 марта в полиции штата Оклахома сообщили о столкновении баржи с мостом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска
"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
Политический пасьянс оппозиционеров: зачем кооперируются Орбан и Трамп
 
Радио "Спутник в Крыму"СШАПолитикаВ миреДональд ТрампДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)МненияВадим Петров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
10:59В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
10:45Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
10:28В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
10:03Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
09:57Ветер остановил паромы в Севастополе
09:55В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников
09:38Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
09:23Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
09:13Пожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры
08:59Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей
08:51Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
08:49Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин
08:28Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
08:08Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
07:55В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты
07:40В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
07:33Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник
07:18Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов
06:59Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева
Лента новостейМолния