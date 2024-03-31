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Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска
Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска
Украина лишится доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T07:10
2024-03-31T07:10
илон маск
одесса
россия
черное море
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Украина лишится доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться, то Украина может потерять Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю."Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", – резюмировал Маск.Выделение новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине, такое мнение высказал Маск во время разговора, трансляция которого проходила в соцсети Х.Маск и ряд сенаторов обсуждали сенатскую инициативу, подразумевающую выделение помощи в том числе и на нужды киевского режима. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, потому что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным прекращение финансирования Киева в случае, если будущим президентом будет избран Дональд Трамп."Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", – цитирует Илона Маска РИА Новости.Такие прогрессивные американцы и лидеры общественного мнения, как Илон Маск и Такер Карлсон, – это потенциальные будущие политики США, которые внимательно изучают современную Россию, с которой Штатам придется строить отношения в новых реалиях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон МаскЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеЯлта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
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илон маск, одесса, россия, черное море, политика, мнения, украина
Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска

Украина потеряет Одессу в случае продолжения конфликта – Илон Маск

07:10 31.03.2024
 
© РИА Новости . Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкОдесский морской порт
Одесский морской порт - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Украина лишится доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.
"Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать", – цитирует Маска РИА Новости.
По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться, то Украина может потерять Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.
"Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", – резюмировал Маск.
Выделение новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине, такое мнение высказал Маск во время разговора, трансляция которого проходила в соцсети Х.
Маск и ряд сенаторов обсуждали сенатскую инициативу, подразумевающую выделение помощи в том числе и на нужды киевского режима. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, потому что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным прекращение финансирования Киева в случае, если будущим президентом будет избран Дональд Трамп.
"Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", – цитирует Илона Маска РИА Новости.
Такие прогрессивные американцы и лидеры общественного мнения, как Илон Маск и Такер Карлсон, – это потенциальные будущие политики США, которые внимательно изучают современную Россию, с которой Штатам придется строить отношения в новых реалиях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
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