https://crimea.ria.ru/20240331/chego-lishitsya-ukraina-v-sluchae-prodolzheniya-konflikta-prognoz-ilona-maska-1136160886.html

Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска

Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Чего лишится Украина в случае продолжения конфликта: прогноз Илона Маска

Украина лишится доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T07:10

2024-03-31T07:10

2024-03-31T07:10

илон маск

одесса

россия

черное море

политика

мнения

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Украина лишится доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться, то Украина может потерять Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю."Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", – резюмировал Маск.Выделение новых ассигнований Киеву и продолжение военного конфликта не помогают Украине, такое мнение высказал Маск во время разговора, трансляция которого проходила в соцсети Х.Маск и ряд сенаторов обсуждали сенатскую инициативу, подразумевающую выделение помощи в том числе и на нужды киевского режима. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, потому что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным прекращение финансирования Киева в случае, если будущим президентом будет избран Дональд Трамп."Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", – цитирует Илона Маска РИА Новости.Такие прогрессивные американцы и лидеры общественного мнения, как Илон Маск и Такер Карлсон, – это потенциальные будущие политики США, которые внимательно изучают современную Россию, с которой Штатам придется строить отношения в новых реалиях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон МаскЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеЯлта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке

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россия

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, одесса, россия, черное море, политика, мнения, украина