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Шойгу назвал потери ВСУ
Шойгу назвал потери ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Шойгу назвал потери ВСУ
Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T12:49
2024-05-03T12:49
2024-05-03T12:53
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По словам Шойгу, США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВОМинобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
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