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Шойгу назвал потери ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Шойгу назвал потери ВСУ
Шойгу назвал потери ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Шойгу назвал потери ВСУ
Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T12:49
2024-05-03T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По словам Шойгу, США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВОМинобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
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Шойгу назвал потери ВСУ

Киев теряет по тысяче солдат ежедневно - Шойгу

12:49 03.05.2024 (обновлено: 12:53 03.05.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Всего за этот год они (потери противника - ред.) превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники", - цитирует министра РИА Новости.
По словам Шойгу, США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих.
"Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - добавил руководитель ведомства.
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