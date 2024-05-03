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Шойгу назвал потери ВСУ

Шойгу назвал потери ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Шойгу назвал потери ВСУ

Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T12:49

2024-05-03T12:49

2024-05-03T12:53

сергей шойгу

потери всу

украина

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По словам Шойгу, США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВОМинобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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