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Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T08:46
2024-04-17T08:46
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
робототехника
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны по итогам визита главы оборонного ведомства в конгрессно-выставочный центре "Патриот".Шойгу подчеркнул востребованность медицинской робототехники в зоне СВО. Он поставил задачу оперативно доработать комплексы, наладить их серийное производство и как можно скорее направить машины на фронт. Также он поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для "штурмовки", потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств - первые 30 образцов будут изготовлены для поставки в войска до конца мая.Министр также ознакомился с оборудованием для обеспечения быта военнослужащих, лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. По итогам визита поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО и если предприятия готовы быстро наладить их серийное производство.В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растетНовые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт
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россия, сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, робототехника, новости
Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов

Шойгу показали многоцелевых военных роботов и новое перспективное оружие РФ

08:46 17.04.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФСергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России
Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны по итогам визита главы оборонного ведомства в конгрессно-выставочный центре "Патриот".

"Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения", - говорится в сообщении.

Шойгу подчеркнул востребованность медицинской робототехники в зоне СВО. Он поставил задачу оперативно доработать комплексы, наладить их серийное производство и как можно скорее направить машины на фронт. Также он поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для "штурмовки", потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств - первые 30 образцов будут изготовлены для поставки в войска до конца мая.
Министр также ознакомился с оборудованием для обеспечения быта военнослужащих, лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. По итогам визита поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО и если предприятия готовы быстро наладить их серийное производство.
В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.
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РоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРобототехникаНовости
 
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