https://crimea.ria.ru/20240417/novoe-perspektivnoe-oruzhie-v-rossii-sozdali-mnogotselevykh-robotov-1136628516.html

Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов

Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T08:46

2024-04-17T08:46

2024-04-17T08:46

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

робототехника

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны по итогам визита главы оборонного ведомства в конгрессно-выставочный центре "Патриот".Шойгу подчеркнул востребованность медицинской робототехники в зоне СВО. Он поставил задачу оперативно доработать комплексы, наладить их серийное производство и как можно скорее направить машины на фронт. Также он поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для "штурмовки", потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств - первые 30 образцов будут изготовлены для поставки в войска до конца мая.Министр также ознакомился с оборудованием для обеспечения быта военнослужащих, лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. По итогам визита поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО и если предприятия готовы быстро наладить их серийное производство.В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растетНовые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, робототехника, новости