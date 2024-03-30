https://crimea.ria.ru/20240330/shoygu-proinspektiroval-oboronnye-zavody---proizvodstvo-rastet-1136154063.html

Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет

Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет

Оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Об этом сообщает в субботу Минобороны... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T10:06

2024-03-30T10:06

2024-03-30T10:09

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Об этом сообщает в субботу Минобороны по итогам визита на предприятия региона главы ведомства Сергея Шойгу.Кроме того, Шойгу посетил предприятие по производству компонентов для снаряжения боеприпасов, где с 2023 года объем выпуска продукции увеличен в три раза.По итогам инспекции в регион Шойгу поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей и потребовал привлечь к ответственности организации, виновные в задержках при строительстве новых оборонно-промышленных объектов в Алтайском крае.В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, алтайский край, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, вооруженные силы россии