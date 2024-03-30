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Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет
Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет
Оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Об этом сообщает в субботу Минобороны... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T10:06
2024-03-30T10:09
сергей шойгу
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новости
алтайский край
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Об этом сообщает в субботу Минобороны по итогам визита на предприятия региона главы ведомства Сергея Шойгу.Кроме того, Шойгу посетил предприятие по производству компонентов для снаряжения боеприпасов, где с 2023 года объем выпуска продукции увеличен в три раза.По итогам инспекции в регион Шойгу поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей и потребовал привлечь к ответственности организации, виновные в задержках при строительстве новых оборонно-промышленных объектов в Алтайском крае.В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, алтайский край, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет

Минобороны: предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению

10:06 30.03.2024 (обновлено: 10:09 30.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПоездка министра обороны РФ С.Шойгу в Алтайский край
Поездка министра обороны РФ С.Шойгу в Алтайский край
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Оборонные предприятия Алтайского края в 3,5 раза увеличили производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Об этом сообщает в субботу Минобороны по итогам визита на предприятия региона главы ведомства Сергея Шойгу.
"Министр обороны РФ проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющем выпуск составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам… с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза", - сказано в сообщении Минобороны .
Кроме того, Шойгу посетил предприятие по производству компонентов для снаряжения боеприпасов, где с 2023 года объем выпуска продукции увеличен в три раза.
По итогам инспекции в регион Шойгу поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей и потребовал привлечь к ответственности организации, виновные в задержках при строительстве новых оборонно-промышленных объектов в Алтайском крае.
В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФНовостиАлтайский крайОборонно-промышленный комплекс РоссииРоссияАрмия и флотВооруженные силы России
 
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