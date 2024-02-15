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Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
В России планируют разработать дополнительные меры соцподдержки и продлить программу "Молодая семья". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T21:28
2024-02-15T21:28
владимир путин (политик)
новости
россия
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В России планируют разработать дополнительные меры соцподдержки и продлить программу "Молодая семья". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.По словам президента, в прошлом году эта программа была профинансирована на 14,5 миллиарда. В этом году "планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше – 14,7 миллиарда".Также Владимир Путин сообщил, что с правительством будут согласовываться дополнительные меры поддержки семей. Сформулировать их и согласовать планируют перед ежегодным посланием Федеральному собранию.Кроме того, во время посещения "Уралвагонзавода" президенту продемонстрировали готовые к отправке в армию современные танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв".Владимир Путин подчеркнул, что в зоне спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК также остается большой. Впереди у отечественного оборонно-промышленного комплекса много работы. В частности, необходимо обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.В конце января президент России подписал указ, который закрепляет статус многодетных семей на федеральном уровне и определяет для них меры поддержки. Согласно документу, многодетные семьи будут получать социальную поддержку до 18-летия старшего ребенка или же до 23-летия, если он проходит очное обучение.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал будет увеличен с 1 февраляРазмер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 годуКабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка
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владимир путин (политик), новости, россия, общество, соцзащита
Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

Владимир Путин рассказал о новых мерах соцподдержки семей и развитии ОПК

21:28 15.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В России планируют разработать дополнительные меры соцподдержки и продлить программу "Молодая семья". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

"Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, – это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", – сказал лидер страны.

По словам президента, в прошлом году эта программа была профинансирована на 14,5 миллиарда. В этом году "планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше – 14,7 миллиарда".
Также Владимир Путин сообщил, что с правительством будут согласовываться дополнительные меры поддержки семей. Сформулировать их и согласовать планируют перед ежегодным посланием Федеральному собранию.
Кроме того, во время посещения "Уралвагонзавода" президенту продемонстрировали готовые к отправке в армию современные танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв".
Владимир Путин подчеркнул, что в зоне спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК также остается большой. Впереди у отечественного оборонно-промышленного комплекса много работы. В частности, необходимо обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.

"Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М "Прорыв", сказал Путин.

В конце января президент России подписал указ, который закрепляет статус многодетных семей на федеральном уровне и определяет для них меры поддержки. Согласно документу, многодетные семьи будут получать социальную поддержку до 18-летия старшего ребенка или же до 23-летия, если он проходит очное обучение.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияОбществоСоцзащита
 
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