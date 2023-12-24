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Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году

Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году

Условия получения единого пособия на детей и размер выплаты в Крыму изменится в 2024 году. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением Социального фонда РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T18:06

2023-12-24T18:06

2023-12-24T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Условия получения единого пособия на детей и размер выплаты в Крыму изменится в 2024 году. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Крым Сергей Бугаев в пресс-центре РИА Новости Крым."С 1 декабря 2023 года внесены изменения в постановление правительства о назначении единого пособия. Появились нюансы, связанные с определением права на это пособие. В первую очередь это касается самозанятых лиц", - рассказал Бугаев.Спикер уточнил, что теперь пособие может быть одобрено при условии, если самозанятый член семьи является единственным источником дохода, при этом он задекларировал свой годовой доход в размере не меньше, чем два минимальных размера оплаты труда.В 2023 году МРОТ в Крыму был 16 242 рубля, в 2024 году он составит 19 242 рубля. То есть за 2023 год доход самозанятого, подающего заявление на получение единого пособия на ребенка, должен быть не меньше 32 484 рублей, в 2024 году - сумма вырастет до 38 484 рублей.Также, по словам спикера, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. В частности, с декабря 2023 года при назначении пособия больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание "Мать-героиня", орден или медаль "Родительская слава".Кроме того, ряд изменений вступит в силу с июня 2024 года. Коснется это в том числе учета доходов подростков до 18 лет и алиментов при расчете среднедушевого дохода семьи."Единое пособие на ребенка могут получить граждане РФ – родители детей до 17 лет. Беременная женщина, если встала на учет в ранние сроки беременности – до 12 недель", - пояснил Бугаев.Также спикер напомнил о существовании правила нулевого дохода. Если граждане не имеют заработка, то у них должны быть на это уважительные причины. Иначе будет отказ. Необходима, например, информация от центра занятости, что человек зарегистрирован в качестве безработного или ухаживает за детьми.Когда подавать заявление"По данным на 20 декабря 2023 года, в Крыму поступило 243 130 заявлений на единое пособие от 136 768 заявителей на 231 589 детей. Назначено пособие 177 844 детям. Мы подошли к следующему этапу, когда заявители должны подавать заявления на следующий год", - рассказал заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Республике Крым.Единое пособие назначается на 12 месяцев. По словам Сергея Бугаева, связано это с тем, что в финансовом состоянии семьи за год могут происходить изменения. Чтобы продлить пособие, необходимо подать заявление на портале госуслуг. Форма осталась прежняя.Он обратил внимание, что некоторые поля уже будут автоматически заполнены. Нужно только проверить корректность информации. Необходимости в предоставлении каких-либо дополнительных документов чаще всего нет. При этом важно не допускать ошибки при заполнении заявления."Необходимо обращать внимание на данные заявителя: дата рождения, номер СНИЛС, количество детей, чтобы быстрее проходил процесс обработки. Часто делают ошибки в номере банковского счета. Очень важно правильно указывать состав семьи. От этого зависит размер среднедушевого дохода, чтобы определить право на получение пособия", - подчеркнул спикер.При этом если в течение 12 месяцев в семье происходят какие-либо изменения, например, в финансовом плане, или появился ребенок, то это уже будет учитываться при подаче заявления на следующие 12 месяцев. На уже принятом заявлении и вынесенном решении это не отразится.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенкаВ РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияМатеринский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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