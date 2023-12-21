Рейтинг@Mail.ru
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231221/materinskiy-kapital-v-2024-godu-proindeksiruyut-kakoy-budet-vyplata-1133709306.html
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T15:25
2023-12-21T15:27
крым
общество
материнский капитал
соцзащита
пособия и выплаты
пенсионный фонд рф
людмила пупышева
новости крыма
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1e/1119532408_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_05e8d0e42d1b1bdffb7cda391f8d8721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Cпикер уточнила, что у владельцев сертификатов, которые уже частично использовали материнский капитал, индексироваться будет остаточная сумма. У тех, кто не использовал средства – полная сумма.Законодательством определено четыре направления реализации материнского каптала. По словам Людмила Пупышевой, самый востребованный из них - покупка жилья или строительство. Второе направление - обучение детей. Причем деньги можно потратить не только на ребенка, который дал право на получение сертификата, но и на других детей, которые есть в семье. Третье направление - реабилитация детей-инвалидов, четвертое - накопительная пенсия."Сегодня много обращений к нам по направлению средств материнского капитала на газифицирование, приобретение автомобиля, перекрытие крыши. К сожалению, нет. Законодательством четко предусмотрены виды, на которые можно потратить средства этого капитала. С 2015 года было три направления, появилось четвертое", - уточнила Людмила Пупышева.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
https://crimea.ria.ru/20230223/materinskiy-kapital-v-novykh-regionakh-razmer-i-usloviya-polucheniya-1127156287.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1e/1119532408_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cc80022f79f8b43607d15b09db25bc07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, материнский капитал, соцзащита, пособия и выплаты, пенсионный фонд рф, людмила пупышева, новости крыма, дети, семья
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата

Материнский капитал вырастет до 631 тысячи на первого ребенка и до 833,8 тысяч на второго

15:25 21.12.2023 (обновлено: 15:27 21.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщины с колясками
Женщины с колясками - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Материнский капитал у нас ежегодно индексируется. Поэтому с 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала будет 631 тысяча рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысяч рублей", - пояснила Людмила Пупышева.
Cпикер уточнила, что у владельцев сертификатов, которые уже частично использовали материнский капитал, индексироваться будет остаточная сумма. У тех, кто не использовал средства – полная сумма.
Законодательством определено четыре направления реализации материнского каптала. По словам Людмила Пупышевой, самый востребованный из них - покупка жилья или строительство. Второе направление - обучение детей. Причем деньги можно потратить не только на ребенка, который дал право на получение сертификата, но и на других детей, которые есть в семье. Третье направление - реабилитация детей-инвалидов, четвертое - накопительная пенсия.
"Сегодня много обращений к нам по направлению средств материнского капитала на газифицирование, приобретение автомобиля, перекрытие крыши. К сожалению, нет. Законодательством четко предусмотрены виды, на которые можно потратить средства этого капитала. С 2015 года было три направления, появилось четвертое", - уточнила Людмила Пупышева.
В Москве побит очередной температурный рекорд - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 17:57
Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения
Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей
Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
 
КрымОбществоМатеринский капиталСоцзащитаПособия и выплатыПенсионный фонд РФЛюдмила ПупышеваНовости Крымадетисемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23На Севастополь надвигается сильный ветер - предупреждение МЧС
17:09Украинская ракета уничтожена над Азовским морем
17:09Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику
16:57В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
16:50Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков
16:21В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола
16:13Движение по Крымскому мосту открыто
16:09Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
16:01"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу
15:25Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
15:11Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
15:09Крымский мост закрыт
14:55ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
14:49Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"
14:41"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
14:34В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
14:20На Кубань идет снежный ураган – предупреждение МЧС
14:10При обстреле села в Брянской области ранен мужчина
13:56Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
13:42Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием
Лента новостейМолния