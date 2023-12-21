https://crimea.ria.ru/20231221/materinskiy-kapital-v-2024-godu-proindeksiruyut-kakoy-budet-vyplata-1133709306.html

Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата

Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата

Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T15:25

2023-12-21T15:25

2023-12-21T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Cпикер уточнила, что у владельцев сертификатов, которые уже частично использовали материнский капитал, индексироваться будет остаточная сумма. У тех, кто не использовал средства – полная сумма.Законодательством определено четыре направления реализации материнского каптала. По словам Людмила Пупышевой, самый востребованный из них - покупка жилья или строительство. Второе направление - обучение детей. Причем деньги можно потратить не только на ребенка, который дал право на получение сертификата, но и на других детей, которые есть в семье. Третье направление - реабилитация детей-инвалидов, четвертое - накопительная пенсия."Сегодня много обращений к нам по направлению средств материнского капитала на газифицирование, приобретение автомобиля, перекрытие крыши. К сожалению, нет. Законодательством четко предусмотрены виды, на которые можно потратить средства этого капитала. С 2015 года было три направления, появилось четвертое", - уточнила Людмила Пупышева.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей

https://crimea.ria.ru/20230223/materinskiy-kapital-v-novykh-regionakh-razmer-i-usloviya-polucheniya-1127156287.html

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крым, общество, материнский капитал, соцзащита, пособия и выплаты, пенсионный фонд рф, людмила пупышева, новости крыма, дети, семья