https://crimea.ria.ru/20231221/materinskiy-kapital-v-2024-godu-proindeksiruyut-kakoy-budet-vyplata-1133709306.html
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T15:25
2023-12-21T15:25
2023-12-21T15:27
крым
общество
материнский капитал
соцзащита
пособия и выплаты
пенсионный фонд рф
людмила пупышева
новости крыма
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1e/1119532408_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_05e8d0e42d1b1bdffb7cda391f8d8721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.Cпикер уточнила, что у владельцев сертификатов, которые уже частично использовали материнский капитал, индексироваться будет остаточная сумма. У тех, кто не использовал средства – полная сумма.Законодательством определено четыре направления реализации материнского каптала. По словам Людмила Пупышевой, самый востребованный из них - покупка жилья или строительство. Второе направление - обучение детей. Причем деньги можно потратить не только на ребенка, который дал право на получение сертификата, но и на других детей, которые есть в семье. Третье направление - реабилитация детей-инвалидов, четвертое - накопительная пенсия."Сегодня много обращений к нам по направлению средств материнского капитала на газифицирование, приобретение автомобиля, перекрытие крыши. К сожалению, нет. Законодательством четко предусмотрены виды, на которые можно потратить средства этого капитала. С 2015 года было три направления, появилось четвертое", - уточнила Людмила Пупышева.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
https://crimea.ria.ru/20230223/materinskiy-kapital-v-novykh-regionakh-razmer-i-usloviya-polucheniya-1127156287.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1e/1119532408_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cc80022f79f8b43607d15b09db25bc07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, материнский капитал, соцзащита, пособия и выплаты, пенсионный фонд рф, людмила пупышева, новости крыма, дети, семья
Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
Материнский капитал вырастет до 631 тысячи на первого ребенка и до 833,8 тысяч на второго
15:25 21.12.2023 (обновлено: 15:27 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Размер материнского капитала в 2024 году изменится. Какой будет сумма и на какие нужды ее можно потратить, рассказала заместитель управляющего Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Материнский капитал у нас ежегодно индексируется. Поэтому с 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала будет 631 тысяча рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысяч рублей", - пояснила Людмила Пупышева.
Cпикер уточнила, что у владельцев сертификатов, которые уже частично использовали материнский капитал, индексироваться будет остаточная сумма. У тех, кто не использовал средства – полная сумма.
Законодательством определено четыре направления реализации материнского каптала. По словам Людмила Пупышевой, самый востребованный из них - покупка жилья или строительство. Второе направление - обучение детей. Причем деньги можно потратить не только на ребенка, который дал право на получение сертификата, но и на других детей, которые есть в семье. Третье направление - реабилитация детей-инвалидов, четвертое - накопительная пенсия.
"Сегодня много обращений к нам по направлению средств материнского капитала на газифицирование, приобретение автомобиля, перекрытие крыши. К сожалению, нет. Законодательством четко предусмотрены виды, на которые можно потратить средства этого капитала. С 2015 года было три направления, появилось четвертое", - уточнила Людмила Пупышева.
Читайте также на РИА Новости Крым: