https://crimea.ria.ru/20230206/kto-mozhet-poluchat-ezhemesyachnye-vyplaty-iz-matkapitala-na-detey-1126809737.html

Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей

Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей

В России утверждены правила направления денег материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T14:33

2023-02-06T14:33

2023-02-06T14:50

россия

михаил мишустин

соцзащита

материнский капитал

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жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В России утверждены правила направления денег материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, теперь семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.Как сообщалось, с 2015 года в Крыму более 66 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Всего за этот период принято 183 664 заявления на материнский (семейный) капитал, в том числе 16 160 – в прошлом году. Самым популярным направлением расходования в Крыму, как и по всей стране, остается улучшение жилищных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраляКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в КрымуВ Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты

https://crimea.ria.ru/20220920/mintrud-ne-podderzhal-ideyu-o-pokupke-avto-za-sredstva-matkapitala-1124566585.html

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2023

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россия, михаил мишустин, соцзащита, материнский капитал, общество, экономика, новости, закон и право, жилье, жилье в крыму