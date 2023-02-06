Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
Правительство утвердило правила направления средств маткапитала на выплаты детям
14:33 06.02.2023 (обновлено: 14:50 06.02.2023)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПравительство утвердило правила направления средств маткапитала на выплаты детям
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В России утверждены правила направления денег материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, теперь семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.
"Мы пересмотрели правила использования маткапиатала. Раньше направить его на ежемесячные выплаты могли только те, кто воспитывал второго малыша. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства. С введением единого пособия проблема решена. Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход, вне зависимости от очередности рождения ребенка, и дополнительно к этому оформить выплату из средств маткапитала на детей до трех лет", - пояснил он.
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Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.
Как сообщалось, с 2015 года в Крыму более 66 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Всего за этот период принято 183 664 заявления на материнский (семейный) капитал, в том числе 16 160 – в прошлом году. Самым популярным направлением расходования в Крыму, как и по всей стране, остается улучшение жилищных условий.
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