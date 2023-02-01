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Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля

Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля

Правительство проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации на 11,9 процентов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T15:22

2023-02-01T15:22

2023-02-01T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Правительство проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации на 11,9 процентов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Какие выплаты вырастут с 1 февраляИндексация распространяется на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России.Кроме того, индексация коснется ряда выплат семьям с детьми."Вырастет размер материнского капитала. На первого ребенка составит свыше 580 тысяч рублей, второго и последующих детей (если ранее не получали выплаты на первого ребенка) – более 775 тысяч рублей", - рассказал Мишустин.Увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка – до 22,9 тысяч рублей. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью также вырастет до 22,9 тысяч. Также предусмотрена и другая социальная поддержка граждан.Глава правительства поручил организовать работу так, чтобы положенные людям средства выплачивались своевременно и в полном объеме.Индексация соцвыплат в РоссииВ России социальные выплаты индексируются один раз в год 1 февраля на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. С 2022 года по поручению президента на уровень фактической инфляции стал индексироваться и материнский капитал.Также правительство установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей, которые они начали получать уже с января. В этом году на специальные выплаты выделено более 152,4 млрд рублей. Размер доплаты, в зависимости от специальности сотрудника, составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатВ России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 летВ Крыму замедлился рост цен

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россия, михаил мишустин, правительство россии, общество, экономика, соцзащита, новости