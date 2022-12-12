https://crimea.ria.ru/20221212/v-rossii-vydelili-dopolnitelnye-dengi-na-detskie-vyplaty-ot-3-do-7-let-1125815664.html

В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет

В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет

Правительство дополнительно направит более 3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T11:58

2022-12-12T11:58

2022-12-12T11:58

соцзащита

общество

михаил мишустин

экономика

пособия и выплаты

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно направит более 3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Кроме того, он анонсировал введение с 1 января единого пособия, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать запуск этого механизма поддержки.Выплаты на детей от 8 до 17 летПравительство ранее выделило на эти ежемесячные пособия 27,5 млрд рублей. Начиная с апреля, выплаты назначаются семьям с низким доходом. По стране в таких условиях воспитываются почти 5 млн детей. Всего на эти цели в этом году направлено 505 млрд рублей.Подать заявление на получение выплаты на детей от 8 до 17 лет можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.Пособие по уходу за ребенком до 1,5 летРазмер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет в следующем году может превысить 33 тысячи рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком рассчитываются из среднего заработка за два календарных года."Пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка женщины, а пособие по уходу за ребенком – 40%. При этом пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения полуторогодовалого возраста", – приводит пояснения Бессараб "Парламентская газета".Индексация социальных выплат производится исходя из уровня фактической инфляции. Очередное увеличение запланировано на 1 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил помогать родителям в России зарабатывать большеВ России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинКрым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты

https://crimea.ria.ru/20220929/indeksatsiya-pensiy-i-matkapitala-kak-izmenyatsya-vyplaty-v-2023-godu-1124658208.html

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соцзащита, общество, михаил мишустин, экономика, пособия и выплаты, правительство россии