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В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет
В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет - РИА Новости Крым, 12.12.2022
В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет
Правительство дополнительно направит более 3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T11:58
2022-12-12T11:58
2022-12-12T11:58
соцзащита
общество
михаил мишустин
экономика
пособия и выплаты
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно направит более 3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Кроме того, он анонсировал введение с 1 января единого пособия, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать запуск этого механизма поддержки.Выплаты на детей от 8 до 17 летПравительство ранее выделило на эти ежемесячные пособия 27,5 млрд рублей. Начиная с апреля, выплаты назначаются семьям с низким доходом. По стране в таких условиях воспитываются почти 5 млн детей. Всего на эти цели в этом году направлено 505 млрд рублей.Подать заявление на получение выплаты на детей от 8 до 17 лет можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.Пособие по уходу за ребенком до 1,5 летРазмер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет в следующем году может превысить 33 тысячи рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком рассчитываются из среднего заработка за два календарных года."Пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка женщины, а пособие по уходу за ребенком – 40%. При этом пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения полуторогодовалого возраста", – приводит пояснения Бессараб "Парламентская газета".Индексация социальных выплат производится исходя из уровня фактической инфляции. Очередное увеличение запланировано на 1 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил помогать родителям в России зарабатывать большеВ России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинКрым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты
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соцзащита, общество, михаил мишустин, экономика, пособия и выплаты, правительство россии
В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет
Мишустин: на выплаты на детей от 3 до 7 лет выделили еще 3,3 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно направит более 3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей регионам будет дополнительно направлено более 3,3 млрд рублей. Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы", – отметил он.
Кроме того, он анонсировал введение с 1 января единого пособия, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать запуск этого механизма поддержки.
Выплаты на детей от 8 до 17 лет
Правительство ранее выделило на эти ежемесячные пособия 27,5 млрд рублей
. Начиная с апреля, выплаты назначаются семьям с низким доходом. По стране в таких условиях воспитываются почти 5 млн детей. Всего на эти цели в этом году направлено 505 млрд рублей.
Подать заявление на получение выплаты на детей от 8 до 17 лет можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Размер ежемесячного пособия
на ребенка до полутора лет в следующем году может превысить 33 тысячи рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком рассчитываются из среднего заработка за два календарных года.
"Пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка женщины, а пособие по уходу за ребенком – 40%. При этом пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения полуторогодовалого возраста", – приводит пояснения Бессараб "Парламентская газета".
Индексация социальных выплат производится исходя из уровня фактической инфляции. Очередное увеличение запланировано на 1 февраля.
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