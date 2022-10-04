https://crimea.ria.ru/20221004/vyplaty-na-detey-do-polutora-let-prevysyat-33-tysyachi-rubley-v-2023-godu-1124716436.html

Выплаты на детей до полутора лет превысят 33 тысячи рублей в 2023 году

Выплаты на детей до полутора лет превысят 33 тысячи рублей в 2023 году - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Выплаты на детей до полутора лет превысят 33 тысячи рублей в 2023 году

Размер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет может превысить 33 тысячи рублей в следующем году. Разъяснения члена комитета Госдумы по труду,... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T18:19

2022-10-04T18:19

2022-10-04T18:08

соцзащита

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317007_0:114:1620:1025_1920x0_80_0_0_795983b6e81be3da85dad04580af1504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Размер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет может превысить 33 тысячи рублей в следующем году. Разъяснения члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб приводит "Парламентская газета".Парламентарий напомнила, что выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет рассчитываются из среднего заработка за два календарных года."Пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка женщины, а пособие по уходу за ребенком – 40%. При этом пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения полуторогодовалого возраста", – сообщила Бессараб.Она также напомнила, что с этого года индексация социальных выплат производится исходя из уровня фактической инфляции. Очередное увеличение запланировано на 1 февраля.Таким образом, единоразовая выплата при рождении ребенка увеличится до 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности и родам при оформлении декретного отпуска продолжительностью 140 дней достигнет 383 179 рублей. Размер минимальной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан составит 8 630 рублей. Плановый максимальный размер пособия по беременности и родам к 2025 году вырастет до 660 900 рублей.Увеличатся и выплаты по больничным листам. Максимальный размер оплаты временной нетрудоспособности достигнет 83 204 рубля в месяц для тех, чей страховой стаж составляет восемь и более лет, 66 564 рубля – при стаже от пяти до восьми лет и 49 923 рубля при стаже до пяти лет.Ранее Минтруд сообщил об увеличении материнского капитала и размера страховых пенсий неработающим пенсионерам в будущем году. Так, размер маткапитала на первого ребенка составит 589 500 рублей, на второго 779 000 рублей.

https://crimea.ria.ru/20221001/rost-zarplat-i-prozrachnye-vklady-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1124667622.html

https://crimea.ria.ru/20220929/indeksatsiya-pensiy-i-matkapitala-kak-izmenyatsya-vyplaty-v-2023-godu-1124658208.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, общество