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Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году
Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году
Материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году, соответствующие изменения предусмотрены в бюджете. Об этом РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T09:26
2022-09-29T09:26
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году, соответствующие изменения предусмотрены в бюджете. Об этом со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты сообщает РИА Новости.Так, после индексации размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.Если же родители уже получали материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго им выплатят 189,5 тысячи рублей, что почти на 21 тысячу больше, чем в этом году.Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Индексация в 4,8 процента повысит средний размер таких выплат до 21 864 рублей. Этот вид социальных пособий индексируется ежегодно с 1 января, напомнил Котяков.И добавил, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15 процентов, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4 процента.
https://crimea.ria.ru/20220928/komu-povysyat-pensii-v-oktyabre-1124652790.html
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соцзащита, общество
Индексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году

В России проиндексируют страховые пенсии и материнский капитал в 2023 году

09:26 29.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Материнский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году, соответствующие изменения предусмотрены в бюджете. Об этом со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты сообщает РИА Новости.
Так, после индексации размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.
"Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей", — сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Если же родители уже получали материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго им выплатят 189,5 тысячи рублей, что почти на 21 тысячу больше, чем в этом году.
Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Индексация в 4,8 процента повысит средний размер таких выплат до 21 864 рублей. Этот вид социальных пособий индексируется ежегодно с 1 января, напомнил Котяков.
"С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей", — пояснил он.
И добавил, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15 процентов, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4 процента.
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