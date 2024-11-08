https://crimea.ria.ru/20241108/v-krymu-direktor-prikazom-zapretila-otpuskat-detey-v-tualet-na-urokakh-1141719800.html

В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках

В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках

В двух школах Крыма подтвердились факты запрета детям выходить в туалет во время уроков, причем в одной из них это требование содержалось в приказе директора... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T19:50

2024-11-08T19:50

2024-11-08T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В двух школах Крыма подтвердились факты запрета детям выходить в туалет во время уроков, причем в одной из них это требование содержалось в приказе директора. Об этом в своем Telegram-канале написала член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.В подтверждение своих слов Мизулина опубликовала официальные ответы органов прокуратуры. Так, в ответе прокуратуры Республики Крым сказано, что факт запрета учащимся выйти в уборную зафиксирован в одной из школ Керчи.В Красногвардейском районе Крыма в одной из школ запрет на посещение туалета во время уроков был установлен приказом директора.Главы муниципальных образований и руководители школ проинформированы о недопустимости нарушения прав учащихся, говорится в ответе прокуратуры.Такие факты также подтвердились в Нижегородской области, Республике Марий Эл, в Москве и в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкой автономной области.Ранее Екатерина Мизулина оценила законодательную инициативу запретить детям пользоваться интернетом. По ее мнению, в современных реалиях это технически невозможно, поскольку многие площадки в сети иностранные и не выполняют требования российского законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – МизулинаМизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Трагедия в Казани и влияние сети: как остановить стрельбу в школах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, красногвардейский район, дети, екатерина мизулина, общество, прокуратура республики крым, образование в крыму и севастополе, новости крыма