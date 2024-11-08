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В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках
В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках
В двух школах Крыма подтвердились факты запрета детям выходить в туалет во время уроков, причем в одной из них это требование содержалось в приказе директора... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T19:50
2024-11-08T19:50
2024-11-08T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В двух школах Крыма подтвердились факты запрета детям выходить в туалет во время уроков, причем в одной из них это требование содержалось в приказе директора. Об этом в своем Telegram-канале написала член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.В подтверждение своих слов Мизулина опубликовала официальные ответы органов прокуратуры. Так, в ответе прокуратуры Республики Крым сказано, что факт запрета учащимся выйти в уборную зафиксирован в одной из школ Керчи.В Красногвардейском районе Крыма в одной из школ запрет на посещение туалета во время уроков был установлен приказом директора.Главы муниципальных образований и руководители школ проинформированы о недопустимости нарушения прав учащихся, говорится в ответе прокуратуры.Такие факты также подтвердились в Нижегородской области, Республике Марий Эл, в Москве и в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкой автономной области.Ранее Екатерина Мизулина оценила законодательную инициативу запретить детям пользоваться интернетом. По ее мнению, в современных реалиях это технически невозможно, поскольку многие площадки в сети иностранные и не выполняют требования российского законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – МизулинаМизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Трагедия в Казани и влияние сети: как остановить стрельбу в школах
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крым, керчь, красногвардейский район, дети, екатерина мизулина, общество, прокуратура республики крым, образование в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму директор приказом запретил отпускать детей в туалет на уроках
В двух школах Крыма детей не пускали в уборную во время уроков – Мизулина
19:50 08.11.2024 (обновлено: 20:00 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В двух школах Крыма подтвердились факты запрета детям выходить в туалет во время уроков, причем в одной из них это требование содержалось в приказе директора. Об этом в своем Telegram-канале написала член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"В Крыму подтвержден факт запрета в одной из школ Керчи, в другой школе региона обнаружился незаконный приказ директора, устанавливающий такой запрет", - написала она.
В подтверждение своих слов Мизулина опубликовала официальные ответы органов прокуратуры. Так, в ответе прокуратуры Республики Крым сказано, что факт запрета учащимся выйти в уборную зафиксирован в одной из школ Керчи.
"Факт запрета на посещение учащимися санитарной комнаты во время уроков установлен в деятельности школы №25 в Керчи. В этой связи прокурором города в адрес руководителя внесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в документе.
В Красногвардейском районе Крыма в одной из школ запрет на посещение туалета во время уроков был установлен приказом директора.
"Прокурором Красногвардейского района принесен протест на положение правил внутреннего распорядка учащихся Восходненской школы имени В.И. Криворотова, утвержденных приказом директора, устанавливающее запрет покидать класс без разрешения педагога", - сказано в документе.
Главы муниципальных образований и руководители школ проинформированы о недопустимости нарушения прав учащихся, говорится в ответе прокуратуры.
Такие факты также подтвердились в Нижегородской области, Республике Марий Эл, в Москве и в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкой автономной области.
Ранее Екатерина Мизулина оценила законодательную инициативу
запретить детям пользоваться интернетом. По ее мнению, в современных реалиях это технически невозможно, поскольку многие площадки в сети иностранные и не выполняют требования российского законодательства.
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