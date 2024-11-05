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Запретить детям доступ в соцсети: мнения за и против

Запретить детям доступ в соцсети: мнения за и против - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Запретить детям доступ в соцсети: мнения за и против

Запретить детям до 14 лет доступ в соцсети и ограничить пользование ими до 18 лет – такая инициатива направлена в Госдуму РФ. Ее автор, уполномоченный по правам РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T14:03

2024-11-05T14:03

2024-11-05T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Запретить детям до 14 лет доступ в соцсети и ограничить пользование ими до 18 лет – такая инициатива направлена в Госдуму РФ. Ее автор, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала РИА Новости Крым, как сегодня работает закон о защите детей от вредной информации, почему возникла такая инициатива и не нарушит ли она права детей.Запретить, чтобы защитить"Предложение запретить пользование соцсетями до 14 лет, а с 14 до 18 лет делать это исключительно с согласия родителей, направлено нами в Госдуму. Ее спикер Вячеслав Володин нас поддержал и сказал, что это очень правильное направление, необходимо провести широкое общественное обсуждение", - сказала Ирина Волынец.Она пояснила, что дети, находясь в сети, подвергаются опасности, и никто не может гарантировать, что они не будут вовлечены, например, в какое-либо деструктивное сообщество, террористические группы.Чтобы заблокировать какую-то группу, паблик в соцсети, по закону необходимо обращение либо в Роскомнадзор, либо в правоохранительные органы, либо в суд. Более того, по словам уполномоченного по правам ребенка, негативные сообщества блокируются крайне медленно. В итоге, на это уходит много времени, а дети продолжают находиться в опасности.При этом Ирина Волынец отмечает, что у родителей не всегда есть возможность контролировать каждый шаг своего ребенка. Одним из инструментов реализации инициативы по ограничению пребывания детей в соцсетях ее автор называет верификацию интернет-пользователей: вход в сеть по паспорту. Таким образом каждый человек, не только ребенок, но и взрослый, совершая любые действия в интернете, будет знать, что он виден."Никакое право ребенка при этом не будет ущемлено. Когда же мы загоняем его в соцсети, потакаем ему в этом, то именно в этом случае нарушается его право на гармоничное, нормальное развитие. Ребенок становится зависим от этого, потому что это заменяет ему реальную жизнь", - поясняет свою позицию Волынец.Омбудсмен добавляет, что в результате дети в погоне за лайками, за комментариями, за количеством просмотров могут совершать противоправные действия. Альтернативой, по ее мнению, должна быть возможность для гармоничного развития детей, а для этого необходимо создать доступные для каждой семьи кружки, секции, музыкальные школы, которые будут оплачиваться из государственного бюджета. Тогда у детей не будет уже времени и желания сидеть в соцсетях, а будет реальное общение, полагает Ирина Волынец."Мы ждем, что наше предложение реализуется в обозримом будущем, держим руку на пульсе. Я думаю, что большинство родителей нас поддерживают", - подытожила детский омбудсмен.По информации СМИ, письмо с аналогичным предложением в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина направил и президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков.Насколько реализуема инициатива запретить детям доступ в соцсетиДиректор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что данная инициатива озвучивалась уже много раз.Также Екатерина Мизулина задается вопросом, как установить, кто пользуется гаджетом: мама, папа, бабушка или ребенок? По ее словам, во многих семьях нет гаджетов у каждого члена семьи, и ребенок может пользоваться смартфоном родителей, и наоборот.По мнению медицинского психолога Владиславы Ушаковой, в первую очередь нужно запрещать негативный контент, а запрет на пользование соцсетями может привести к поиску детьми любых способов зайти в них. Такое мнение она высказала в комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, вопрос не в самих социальных сетях, а в том, как ребенок интерпретирует то, что он читает, что видит в них. Поэтому в данном случае больше нужно говорить не про запрет соцсетей, а про запрет того контента, который в них находится. Про то, насколько ребенок его воспринимает."Любой насильственный контент будет негативно влиять на психику ребенка. До 16-17 лет она наиболее уязвима к различным насильственным сценам. Если взрослые иногда содрогаются при их виде, то у детей более слабая нервная система, и она будет перевозбуждаться. Важно закрыть определенный контент, чтобы дети его не изучали и не сталкивались с ним вообще", - считает психолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – МизулинаСМИ: детям в России хотят запретить пользоваться соцсетямиЗащитить ребенка от "групп смерти" в соцсетях могут только родители - психолог

https://crimea.ria.ru/20241025/razgovory-o-vazhnom-v-detskom-sadu--v-krymu-prokommentirovali-ideyu-1141352599.html

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