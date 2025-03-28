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В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники

В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники

В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T11:59

2025-03-28T11:59

2025-03-28T11:59

крым

ленинский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.Крымчан поросят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Накануне саперы уничтожали взрывоопасные находки в окрестностях села Майское Джанкойского района.В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество