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В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники
В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники
В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T11:59
2025-03-28T11:59
2025-03-28T11:59
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.Крымчан поросят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Накануне саперы уничтожали взрывоопасные находки в окрестностях села Майское Джанкойского района.В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники
В Ленинском районе Крыма уничтожают снаряды времен Великой Отечественной войны