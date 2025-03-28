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В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники
В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники
В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T11:59
2025-03-28T11:59
крым
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.Крымчан поросят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Накануне саперы уничтожали взрывоопасные находки в окрестностях села Майское Джанкойского района.В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Ленинском районе Крыма громко – работают взрывотехники

В Ленинском районе Крыма уничтожают снаряды времен Великой Отечественной войны

11:59 28.03.2025
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 марта, в Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.
"Во второй половине дня в окрестностях села Бондаренково, а также на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сообщают власти в официальном Telegram-канале.
Крымчан поросят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Накануне саперы уничтожали взрывоопасные находки в окрестностях села Майское Джанкойского района.
В Крыму и Севастополе регулярно уничтожают взрывоопасные предметы времен войны. Местные власти заранее предупреждают жителей о планирующихся работах.
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КрымЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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