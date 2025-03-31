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В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянии
В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 31.03.2025
В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянии
Трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна второго этажа многоквартирного дома в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T12:07
2025-03-31T12:07
2025-03-31T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна второго этажа многоквартирного дома в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Как уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю, ребенок придвинул к открытому окну стул, взобрался на подоконник и выпал из окна квартиры. В момент происшествия мама мальчика находилась в соседней комнате. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.Уточняется, что семья на профилактических учетах не состоит. Следствием и прокуратурой открыты проверки, в ходе которых правоохранители установят причины произошедшего и оценят действия родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в СевастополеОблокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки1,5-годовалый ребенок выпал из окна в Феодосии
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, феодосия, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, дети, безопасность, происшествия
В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянии
Трехлетний малыш выпал из окна многоквартирного дома в Феодосии
12:07 31.03.2025 (обновлено: 12:16 31.03.2025)