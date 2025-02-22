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Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки
Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки
В Москве четырехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T17:57
2025-02-22T17:57
2025-02-22T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Москве четырехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.Трагедия произошла на улице Циолковского.Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки данного факта.В конце января в Москве четырехлетняя девочка погибла при падении из окна квартиры на пятом этаже. Предварительно установлено, что малышка ненадолго осталась в комнате одна, оперлась на москитную сетку и выпала из открытого окна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, происшествия, прокуратура москвы, новости, дети, общество
Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки
В Москве 4-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже