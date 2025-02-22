https://crimea.ria.ru/20250222/oblokotilsya-na-moskitnuyu-setku-4-letniy-malysh-vypal-iz-okna-mnogoetazhki-1144392329.html

Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки

Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Облокотился на москитную сетку: 4-летний малыш выпал из окна многоэтажки

В Москве четырехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T17:57

2025-02-22T17:57

2025-02-22T17:57

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Москве четырехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.Трагедия произошла на улице Циолковского.Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки данного факта.В конце января в Москве четырехлетняя девочка погибла при падении из окна квартиры на пятом этаже. Предварительно установлено, что малышка ненадолго осталась в комнате одна, оперлась на москитную сетку и выпала из открытого окна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, прокуратура москвы, новости, дети, общество