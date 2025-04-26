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Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены
Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены
В Крыму около 2300 жителей полуострова, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат меры социальной поддержки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-26T08:14
2025-04-25T22:04
соцзащита
соцвыплаты
пособия и выплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму около 2300 жителей полуострова, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат меры социальной поддержки. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Также пострадавшие от радиационных аварий и техногенных катастроф получают денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ), включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд к месту лечения. Для них предусмотрены компенсации на продовольственные товары и детское питание."При определении права на социальные выплаты региональное Отделение СФР применяет принципы социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые поступают в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Это освобождает крымчан от обязанности по сбору документов и упрощает получение государственной поддержки", – уточнили в соцфонде Крыма.Ранее сообщалось, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Решение о выдаче сертификата сотрудники соцфонда принимают в течение пяти рабочих дней после того, как поступают сведения из органов ЗАГС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьМайские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд РоссииВ Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
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соцзащита, соцвыплаты, пособия и выплаты, новости крыма, социальный фонд россии
Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены

В Крыму почти 2300 чернобыльцев получат в этом году социальные выплаты – СФР

08:14 26.04.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму около 2300 жителей полуострова, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат меры социальной поддержки. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.

"С апреля этого года соцфонд в Крыму в беззаявительном порядке и без предоставления дополнительных документов продлил ежегодные выплаты для 1159 чернобыльцев и их семей. Это компенсации за полученный вред здоровью для 314 крымчан и компенсации на оздоровление для 845 жителей региона", – сообщили в республиканском соцфонде.

Также пострадавшие от радиационных аварий и техногенных катастроф получают денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ), включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд к месту лечения. Для них предусмотрены компенсации на продовольственные товары и детское питание.
"При определении права на социальные выплаты региональное Отделение СФР применяет принципы социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые поступают в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Это освобождает крымчан от обязанности по сбору документов и упрощает получение государственной поддержки", – уточнили в соцфонде Крыма.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Решение о выдаче сертификата сотрудники соцфонда принимают в течение пяти рабочих дней после того, как поступают сведения из органов ЗАГС.
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