https://crimea.ria.ru/20250426/sotsialnaya-podderzhka-chernobyltsev-v-krymu--kakie-vyplaty-polozheny-1145971580.html

Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены

Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены

В Крыму около 2300 жителей полуострова, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат меры социальной поддержки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-26T08:14

2025-04-26T08:14

2025-04-25T22:04

соцзащита

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пособия и выплаты

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социальный фонд россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму около 2300 жителей полуострова, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат меры социальной поддержки. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Также пострадавшие от радиационных аварий и техногенных катастроф получают денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ), включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд к месту лечения. Для них предусмотрены компенсации на продовольственные товары и детское питание."При определении права на социальные выплаты региональное Отделение СФР применяет принципы социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые поступают в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Это освобождает крымчан от обязанности по сбору документов и упрощает получение государственной поддержки", – уточнили в соцфонде Крыма.Ранее сообщалось, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Решение о выдаче сертификата сотрудники соцфонда принимают в течение пяти рабочих дней после того, как поступают сведения из органов ЗАГС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьМайские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд РоссииВ Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, соцвыплаты, пособия и выплаты, новости крыма, социальный фонд россии