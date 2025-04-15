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В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
В Крыму установили единовременные выплаты в канун 80-летия Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. На это из республиканского бюджета выделили больше... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T14:24
2025-04-15T14:24
2025-04-15T14:24
крым
владимир константинов
пособия и выплаты
соцвыплаты
ветераны
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму установили единовременные выплаты в канун 80-летия Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. На это из республиканского бюджета выделили больше 194 миллионов рублей, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что деньги получат участники и инвалиды войны, узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда. Большинство из них уже получили выплаты. Он добавил, что крымчане, относящиеся к указанным выше социальным категориям, в преддверии Дня Победы также получат выплаты из федерального бюджета.В начале апреля зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская сообщила, что в регионе начали выдавать федеральные и региональные единовременные выплаты ветеранам. Люди получают деньги вместе с пенсией в беззаявительном порядке.Романовская напомнила, что по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды войны, их вдовы, а также награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма предусмотрена выплата 55 тысяч рублей.Кроме того, региональную выплату в размере 15 тысяч рублей получат 2481 инвалид войны I, II и III групп. Выплаты в размере 7 тысяч рублей предусмотрены для 5747 участников боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОВ Севастополе 9 тысяч ветеранов получили выплатыВ России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, владимир константинов, пособия и выплаты, соцвыплаты, ветераны, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, 80 лет победы, крымский бюджет, новости крыма, общество
В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
В Крыму на выплаты ветеранам к 9 Мая выделили больше 194 миллионов рублей - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму установили единовременные выплаты в канун 80-летия Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. На это из республиканского бюджета выделили больше 194 миллионов рублей, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что деньги получат участники и инвалиды войны, узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда. Большинство из них уже получили выплаты.
"К примеру, участники боевых действий, партизаны, участвовавшие в защите Родины на оккупированных территориях, — 65 человек — получили выплаты в размере 400 тысяч рублей. Ранее размер этой выплаты составлял 50 тысяч рублей", - написал Константинов в своем Тelegram-канале.
Он добавил, что крымчане, относящиеся к указанным выше социальным категориям, в преддверии Дня Победы также получат выплаты из федерального бюджета.
В начале апреля зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская сообщила, что в регионе начали выдавать федеральные и региональные единовременные выплаты
ветеранам. Люди получают деньги вместе с пенсией в беззаявительном порядке.
Романовская напомнила, что по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды войны, их вдовы, а также награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма предусмотрена выплата 55 тысяч рублей.
Кроме того, региональную выплату в размере 15 тысяч рублей получат 2481 инвалид войны I, II и III групп. Выплаты в размере 7 тысяч рублей предусмотрены для 5747 участников боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания.
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