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В Севастополе 9 тысяч ветеранов получили выплаты

В Севастополе 9 тысяч ветеранов получили выплаты - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Севастополе 9 тысяч ветеранов получили выплаты

В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы выплаты из трех бюджетов – России, Москвы и Севастополя. Более тысячи из них наградят... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T22:09

2025-03-20T22:09

2025-03-20T22:09

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы выплаты из трех бюджетов – России, Москвы и Севастополя. Более тысячи из них наградят памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Об этом сообщили замгубернатора города Игорь Михеев и директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий.По словам Михеева, в этом году ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Севастополе, выплаты ко Дню Победы производятся из трех источников."Первый – это федеральный бюджет. Это единовременная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 80 тысяч рублей. А также ветеранам, труженикам тыла и бывшим узникам нацистских концлагерей – 55 тысяч рублей. Эти выплаты будут осуществляться через Социальный фонд РФ в апреле – мае", – сказал Михеев.Кроме того, в рамках соглашения с правительством Москвы из бюджета столицы планируются единовременные выплаты в размере 6 тысяч. Их получат ветераны и инвалиды войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, добавил Михеев.Те же категории ветеранов, проживающих в Севастополе, уже получили выплаты из городского бюджета в преддверии праздника, назначенные по поручению губернатора, подчеркнул Михеев.Также в рамках празднования Великой Победы запланировано вручение памятной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" севастопольским ветеранам, сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла, а также лица, награжденные знаками "Житель осажденного Севастополя", Житель осажденного Сталинграда" и "Житель блокадного Ленинграда", уточнил он."В Севастополе подлежат награждению 1106 человек. Недавно были награждены Шаповалова Лидия Семеновна, Портная Александра Ивановна и Сергушкина Валентина Тимофеевна. Предлагается по результатам сегодняшнего оргкомитета организовать такой награждение силами глав внутригородских муниципальных образований... и в течение апреля завершить награждение наших ветеранов", – сказал Бездольный.В ходе первого заседания оргкомитета эту награду получил участник Великой Отечественной войны, председатель ветеранской организации партизан и подпольщиков Севастополя Михаил Латоха – медаль ему вручил губернатор Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая Как Крым отметит День Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, ветераны, соцвыплаты, 80 лет победы, день победы, крым